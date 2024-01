La velocitat, el temps d'aturada o la documentació són alguns dels paràmetres que els Mossos d'Esquadra han revisat aquest matí amb els conductors dels autocars i furgonetes que passaven pel punt de control que s'ha establert a l'accés de la fundació Ampans, a Santpedor. El dispositiu, que ha permès revisar una desena de vehicles que passaven per la zona, forma part d'una campanya per controlar la seguretat en el transport escolar, de menors i viatgers a tot Catalunya. Aquestes inspeccions tenen com a objectiu garantir i augmentar la seguretat viària dels desplaçaments col·lectius que es fan amb autocars.

El Servei Català de Trànsit realitza tres cops l'any aquesta campanya preventiva de controls intensius de transport escolar i de menors. Una es fa la primera o segona setmana després de començar el curs, l'altra just abans d'acabar-lo i, finalment, la tercera unes setmanes després de les vacances de Nadal. Precisament aquesta és la campanya que s'està fent ara a diferents indrets de Catalunya i s'allargarà fins diumenge. Es faran controls cada dia a primera hora del matí, tant en carreteres com en zones urbanes.

Durant l'estona que ha durat el control, s'han revisat un total de vuit vehicles i, a banda de la documentació, els agents també s'han fixat en altres aspectes com la velocitat de circulació o el compliment de les parades o itineraris fixats per part dels xofers, una informació que els proporciona el tacògraf, l'aparell que enregistra diverses dades del vehicle durant la seva conducció. D'altra banda, també han sotmès els conductors a proves d'alcoholèmia i han revisat l'estat dels pneumàtics, l'enllumenat o la senyalització dels vehicles. Àlvarez ha destacat que la majoria dels vehicles que ofereixen el servei de transport col·lectiu es troben "en bon estat" per les revisions que han de passar cada cert temps.

Els agents també han prestat atenció en l'ús dels sistemes de seguretat passiva, com el cinturó de seguretat. Sobre aquesta qüestió, Àlvarez ha reconegut que "és complicat" controlar l'ús del cinturó per part dels passatgers. "Els usuaris saben que l'han de fer servir, però sovint no se'l posen fins que no veuen aparèixer el policia", destaca. Per aquest motiu, assenyala que és complicat que puguin veure directament la infracció i recorda la importància de fer ús del cinturó aportant dades. L'ús d’aquest element de seguretat passiva, apunta, redueix el risc de morir un 75% i el fet de no utilitzar-lo multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals en cas de bolcada o gir brusc.

El caporal posa en relleu que la importància d'aquesta campanya centrada en el transport escolar, de menors i viatgers "és garantir la seguretat dels usuaris i de la resta dels vehicles de la via" coincidint amb l'època de colònies escolars i d'excursions i, per tant, de més mobilitat d'aquest tipus de transports.

Álvarez explica que, amb els anys, les denúncies han anat a menys i recorda que l'objectiu "no és la multa, sinó la conscienciació". "Abans havíem de posar moltes més denuncies i ara, per sort, no han de denunciar tant perquè els vehicles estan bé", explica. Amb tot, diu que és molt important fer aquestes campanyes perquè la gent estigui conscienciada i perquè el parc mòbil que fa l'activitat de transport escolar, de menors i de viatgers "estigui controlat".

Les dades de sinistralitat viària dels autocars en zona interurbana confirmen que són un col·lectiu segur, de fet en el darrers 5 anys, des del 2018 s’ha registrat una única víctima mortal (conductor), 14 ferits de gravetat i 289 ferits lleus a les carreteres catalanes.