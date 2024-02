La defensa de la víctima de Dani Alves s'ha mostrat satisfeta amb la sentència notificada aquest dijous. A la sortida de l'Audiència de Barcelona, David Sainz ha assegurat que estan satisfets perquè la condemna reconeix "la veritat de la víctima i el patiment". Amb tot, ha apuntat que "evidentment" el dany no s'ha reparat i que volen estudiar a fons el text. Sobre la pena fixada pel tribunal, Sainz ha matisat que volen valorar la sentència completa i veure si la pena imposada es pot comparar amb "la gravetat" dels fets provats. Així, esperaran a revisar la sentència amb "calma" i no ha aclarit si presentaran recurs o no.