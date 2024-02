"El passat dissabte 5 de març de 2022, a les 6 de la matinada, el Daniel va perdre la vida a mans d'un ésser inhumà... i nosaltres perdíem de la manera més brutal possible un fill, un germà, una parella, un cosí, un nebot i un amic". Aquestes línies s'escrivien una setmana després que Daniel López, 41 anys, morís a les portes de la discoteca Marvel Club (a la zona de la Garena, Alcalá de Henares, Madrid).

Un cop de peu, letal, el va matar a l'acte. "Aquí acaba la vida de Dani i comença la lluita de la família per demanar justícia", continuava el text escrit per la família, "no oblidarem mai el Daniel".

El dia ha arribat: el judici, amb jurat popular, arrenca aquest dilluns a la secció 15 de l'Audiència de Madrid. Va ser un homicidi, considera provat el Ministeri Fiscal. Al banc dels acusats només s'hi asseu una persona: A.G.N, porter del local on el Daniel va estar amb els seus amics l'última nit. Va ser el responsable de la seva mort, l'autor de la puntada de peu, assegura la Fiscalia. I va ser qui, minuts abans, va agredir també un amic del Daniel. S'enfronta a 16 anys i mig de presó.

Aquella nit

El Daniel era informàtic de professió i amant dels videojocs. Un home tranquil, el defineixen, "molt casolà, no solia sortir". Amic lliurat, divertit, familiar. Al seu costat sempre la seva xicota, Iryna. Feia 15 anys que estaven junts.

No eren gaire de sortir de copes, però aquella nit, l'última, tots dos havien fet una excepció. "Durant les setmanes anteriors la parella del Daniel es trobava força trista", explicava la seva família dies després d'enterrar-lo. D'origen ucraïnès, "ella estava preocupada per la família que hi té i per la guerra que s'estava iniciant al seu país". Perquè ella pogués oblidar, desconnectar durant unes hores, el Daniel li va proposar de sortir.

Tot seguit es reconstrueix amb la veu dels testimonis, familiars, Fiscalia i la investigació policial. La nit s'allarga, s'ho estan passant bé. Al final, són diversos amics els que han sortit. Després de sortir d'un altre local, decideixen entrar a Marvel Club. No havien estat abans, era la primera vegada. Un dels amics del Daniel té un "malentès" en pagar. Discuteix amb la cambrera i un membre de seguretat del bar el fa fora del local.

S'acaba la festa, la resta d'amics hi surten, però aquest, que ha begut unes copes de més, insisteix a tornar-hi a entrar. Segons els testimonis, segons el grup d'amics, el Daniel s'acosta a la porta per mirar d'emportar-se'l. Objectiu: portar-lo al cotxe. No ho va aconseguir. És en aquell moment, quan el porter -acusat avui- "va propinar una puntada de peu al cap" a l'amic de Dani, "que va fer que caigués a terra", considera provat el fiscal.

En qüestió de segons, "i seguidament", l'agressor va anar a buscar el Dani també. "Amb ànim directe de posar fi a la vida de Daniel, o en tot cas, assumint íntegrament les conseqüències que poguessin derivar-se dels seus actes", esgrimeix en el seu escrit d'acusació del Ministeri Públic, al qual ha tingut accés aquest mitjà, una puntada giratòria picant-li al cap, cosa que va fer que aquest es desplomés caient a terra". Va ser directe a la templa. El Daniel no es va aixecar.

La fugida

Al rellotge marquen les sis de la matinada. A la porta de Marvel tot és caos. L'agressor, després de veure caure el Daniel, va fugir. En qüestió de minuts arriben al lloc els efectius de la Policia Local i del Summa-112. Els sanitaris troben la xicota del Dani intentant despertar-lo, "sense saber que ja no obriria mai els ulls", va descriure ella, trencada, després.

Estava amb una parada cardíaca. Durant 30 minuts van intentar reanimar-ho, però no van poder fer res per ell. La causa de la mort, apunta el fiscal, va ser "traumatisme cranioencefàlic sever". La puntada de peu va ser letal.

Les càmeres, clau

Una persona morta i un homicida fugit. La ciutat complutense clarejava en xoc. L'agressor "ha de saber arts marcials", deduïen fonts de la investigació, perquè "sap perfectament on i com copejar". El Grup d'Homicidis de la Policia Nacional es va fer càrrec de les indagacions. Les càmeres de seguretat van ser clau. "Una ho ha gravat tot i es veu com li dona la puntada de peu al cap on li havia de donar. L'agredit cau fulminat, com un drap i, després, li dona una altra puntada de peu ja a terra", exposaven els agents, que explicaran aquests fets aquest dilluns davant del jutge.

La veu dels testimonis i les imatges van valer per identificar l'autor: A.G.N, 44 anys, espanyol. Al seu torn, alguns antecedents per robatoris i estafa. Després del rastreig policial, era detingut una setmana després acusat d'un delicte d'homicidi i un altre de lesions cap a l'amic del Daniel. Aquest dilluns s'enfronta a 14 anys pel primer, i a un any i mig més per deixar malferit l'home amb qui va començar la discussió. Des de llavors està a la presó provisional.

El Daniel acabava de fundar la seva empresa. S'havia mudat a Chiloeches (Guadalajara) per estalviar una mica al lloguer, però gairebé cada dia anava a Alcalá, la seva ciutat, per visitar la seva mare i gaudir dels àpats en família. No hi havia res que li agradés més. "Estava content perquè havia pogut aconseguir alguns clients que li proporcionaven la feina necessària per tirar endavant, encara que això suposava molt d'esforç i llargues nits davant de l'ordinador", recorda la família. La nit que es jutja des d'aquest dilluns a la secció 15 de l'Audiència Provincial -amb jurat popular- va ser la darrera que va viure.

"Aquesta puntada de peu, sense justificació que li va treure la vida va acabar amb els somnis de crear una família, de tirar endavant la seva empresa...", lamentaven en el seu escrit els seus pròxims dies després de morir. "Aquesta puntada de peu ha destrossat una família que no podrà superar mai l'horror de perdre un ésser estimat d'una manera tan cruel". Aquest dilluns, clamant justícia, el cor de tots és a l'Audiència de Madrid.