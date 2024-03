Localitzen ferit a la serra de Montlleó el veí de Santpedor desaparegut aquest dimecres

El veí de Santpedor de 43 anys que havia desaparegut aquest dimecres quan va sortir a passejar per la muntanya ha estat localitzat en vida a la zona del Pou del Glaç, a la serra de Montlleó, entre Manresa i Sant Salvador de Guardiola. Un grup reduït d'amics i familiars que el buscaven en paral·lel amb els cossos d'emergències l'han trobat conscient, però amb lesions greus després de precipitar-se per una zona de difícil accés. El personal sanitari del SEM l'ha atès in situ i un helicòpter l'ha traslladat fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

La nit al ras

La recerca va començar dimecres al vespre després que un familiar presentés la denúncia per desaparició a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa. El santpedorenc desaparegut, Gerard M., havia sortit de casa a les 10 del matí per anar a passejar per la muntanya i al vespre encara no havia tornat. Després d'interposar la denúncia, efectius dels Mossos i els Bombers es van desplegar per buscar el desaparegut per diferents zones boscoses del Bages on solia anar a caminar, però no van tenir sort i la recerca es va ajornar fins a l'endemà al matí.

Gerard, el veí de Santpedor desaparegut / ARXIU

Difusió per les xarxes socials

A primera hora d'aquest dijous, s'ha reprès el dispositiu de recerca, amb el suport també dels familiars, amics i la comunitat educativa de l'escola Llissach de Santpedor, que s'han implicat en la recerca del desaparegut, que és pare de l'escola i col·labora en diferents activitats extraescolars. La difusió per xarxes socials d'imatges d'ell i del vehicle amb què havia sortit de casa han permès localitzar el seu cotxe a la deixalleria de Salelles, al terme de Sant Salvador de Guardiola.

Localitzat per un grup d'amics

A partir d'aquesta pista, s'ha desplegat a la zona un ampli dispositiu coordinat pels Bombers de la Generalitat, amb set dotacions terrestres, una unitat canina i un helicòpter dels GRAE. Amb el suport dels Mossos i les ADFs del territori, han rastrejat la zona boscosa de la riera de Guardiola, propera on han localitzat el cotxe. Finalment, però, un grup format pel seu tiet i uns amics han trobat en Gerard al voltant de 2/4 de 12 del migdia a la zona del Pou de Glaç, a la serra de Montlleó, a prop de la riera de Rajadell.

Ferit per una caiguda

Segons ha pogut saber Regió7, el santpedorenc es trobava conscient i orientat quan ha estat localitzat, ja que la mateixa víctima ha cridat el seu grup d'amics en sentir que el buscaven. En conèixer la seva localització, efectius dels Bombers s'han desplaçat fins a la zona per rescatar-lo. L'home presentava lesions greus a la zona del tòrax després de precipitar-se per un barranc, fet que el mantenia immòbil i sense poder comunicar-se amb la família perquè tenia al mòbil al cotxe. Els GRAE han hagut de desbrossar la zona de difícil accés i l'han pogut immobilitzar amb un matalàs especial per reduir la pressió de les lesions. Després d'una primera valoració, se l'han endut amb pronòstic greu a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

Els Bombers rescaten amb helicòpter l'home desaparegut que s'havia precipitat per un barranc a Sant Salvador / BOMBERS

Familiars i amics que des de primera hora del matí es trobaven concentrats al polígon de Salelles, on s'ha muntat el dispositiu de recerca, han volgut agrair la tasca dels cossos d'emergències i el suport que han rebut per part d'amics i la comunitat educativa de l'escola Llissach que han participat en la recerca. "Hem sentit molt escalf en tot moment", ha dit una de les familiars.