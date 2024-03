La Catalunya central registra una mitjana de dues desaparicions a la setmana

Els Mossos d'Esquadra van atendre l'any passat un total de 127 desaparicions a la Catalunya central, amb una mitjana de més de dues per setmana. La xifra representa només un 3,3% del total de 3.748 desaparicions que es van denunciar en el conjunt de Catalunya, que van augmentar un 3,5% en relació amb el 2022. Els Mossos informen que no disposen de dades concretes sobre l'índex de resolució dels casos a la regió, però assenyalen que la gran majoria de desaparicions denunciades a Catalunya (un 98% del total) es van resoldre.

Per zones, la Regió Policial Metropolitana Barcelona (736) i les Regions Policials Metropolitanes Metronord (657) i Metrosud (987) concentren el major nombre de persones desaparegudes amb 2.380 denúncies. La segueixen les Regions Policials de Girona (432), Camp de Tarragona (344), Ponent (243), Central (127) i Terres de l'Ebre (105) i Pirineu (12). Durant l'any 2023, es van denunciar 105 desaparicions fora de Catalunya.

Els Mossos expliquen que la immensa majoria d'aquestes desaparicions són voluntàries, per exemple de persones que estan ingressades en centres de salut mental i aprofiten permisos per fugir (suposen el 40% dels casos), fins al punt que el 58% del total (2.167) són reincidents, una pràctica que ha augmentat un 36% respecte a l'any anterior.

Segons les dades policials, únicament entre l'1 o l'1,5% de les desaparicions són casos involuntaris que comporten l'activació d'un ampli dispositiu de cerca. De tots els casos de desaparicions sense causa aparent investigades l'any passat, encara en queden per aclarir 75, mentre que la mitjana de la resolució se situa en els tres primers dies (en el 80% dels casos), en la primera setmana (el 10%) i la resta oscil·la entre setmanes, mesos o fins i tot anys.

Desplegament dels Bombers durant una recerca / arxiu

De totes les desaparicions, les de menors d'edat d'entre 13 i 17 anys han baixat un 4,9% -són 937 en total-, mentre que les de majors de 65 anys també s'han reduït un 6% -266-. En total, segons els Mossos, els menors fins a 12 anys representen un 2% dels desapareguts, els de 13 a 17 un 25%, els adults d'entre 18 a 65, un 66% i els més grans de 65, un 7%. De tots els desapareguts, el 61% són homes, segons les dades policials.

Quatre desapareguts en l'àmbit criminal

Segons els Mossos, de totes les desaparicions de l'any passat, únicament quatre se situen en l'àmbit criminal, de manera que la seva investigació ha anat a càrrec de la Unitat Central de Persones Desaparegudes de la Divisió de Recerca Criminal.

D'elles, dues ja han estat resoltes: la primera amb la detenció l'octubre passat a Torrelles de Foix (Alt Penedès) d'un home de 76 anys com a suposat autor d'un homicidi i ocultació de cadàver de la seva parella. Arran de la investigació d'aquest cas, també han aflorat diverses agressions sexuals a menors de 14 anys comeses suposadament pel detingut.

L'altre cas ja resolt és arran de la detenció d'un home de 39 anys a Tarragona, el març passat, com a suposat autor de l´homicidi d'un altre, després que el cadàver de la víctima fos localitzat amb signes de violència a l'interior d'un pou. En aquest cas, els Mossos també van detenir altres persones com a encobridors, per suposadament llançar el cos al pou.

Així mateix, els Mossos encara tenen obertes dues investigacions per desaparicions criminals de l'any passat, que segueixen en secret: una arran de la denúncia de la desaparició d'un home al maig en un cas vinculat al tràfic de drogues i una altra a l'àmbit de la violència masclista a l'àmbit de la parella, per la desaparició d'una dona el juliol passat a Morera de Montsant (Priorat).