Els interns de Lledoners i Brians romanen a les cel·les pel bloqueig dels funcionaris de presons

Els interns de les presons de Lledoners i Brians 1 i 2, així com els de Mas d’Enric i Ponent, romanen a les cel·les pel bloqueig dels funcionaris de presons, han explicat a l'ACN fonts penitenciàries. Només està garantit el servei d’alimentació i d’atenció mèdica i no es poden fer visites, sortides o tallers. Aquestes són les cinc presons més bloquejades per la protesta dels sindicats, que a primera hora han tallat els accessos als centres penitenciaris en protesta per la mort d’una cuinera de Mas d’Enric a mans d’un intern que després es va suïcidar. Pel que fa a la resta de presons, les de Dones de Barcelona, Puig de les Basses, Quatre Camins i Joves disposen de prou personal per fer vida ordinària amb algunes limitacions en alguns casos.

Els sindicats reclamen més seguretat i han demanat la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. Dijous van intentar entrar per la força al departament i els Mossos van carregar per evitar-ho.

El portaveu del l'associació de funcionaris de presons Marea Blava, Francesc, assegura que la mort de la cuinera de Mas Enric ha estat "la gota que ha fet vessar el got" i insisteix en la necessitat de donar un "tomb" a la política penitenciària per fer de les presons "espais de convivència i d'agressions zero".

El portaveu dels treballadors assegura que hi ha una "indignació creixent" en el col·lectiu per l'augment de les agressions a funcionaris en els darrers anys. Afirma que en sis anys han crescut un 330%: "Cada vegada n'hi ha més i cada vegada són més greus".

En aquest sentit, assegura que la mort de la cuinera de Mas Enric els indigna però no els sorprèn: "La mentablement preveiem que algun funcionari perdira la vida perquè són moltes les situacions ens les que ens juguem la vida"

45 treballadors a Brians 2, quan en calen 140

Pel que fa a la vida a l'interior de les presons bloquejades, el portaveu de Marea Blava destaca que s'està aplicant "gestió covid"; és a dir amb els interns a les cel·les i el servei mínim de funcionaris que està operatiu repartint-los menjar i medicines.

En el cas de Brians 2 només hi ha 45 funcionaris treballant, quan en un dia normal n'hi hauria 140 en el torn de matí. D'aquests 45, 25 són els del torn de tarda i nit de dijous, que van entrar a treballar a dos quarts de tres de la tarda de dijous. La resta són dos contingents de deu funcioanris cadascún que han entrat a donar suport.

L'assemblea de treballadors, però, ha decidit per unanimitat que ja no entrarien més funcionaris a donar suport a l'interior de la presó i que els 20 treballadors que han entrat a primera hora ja eren "suficients". Tot i això, des de la direcció del centre se'ls seguia demanant ajuda davant alguns incidents que s'haurien produit.