Almenys una desena de detinguts en l'operatiu policial a Osona contra un grup per fer estafes bancàries per internet

Els Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza del País Basc, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat aquest dimecres a la matinada un dispositiu conjunt contra un grup assentat a Osona investigat per més de mil estafes bancàries arreu de l'Estat. Els agents han fet registres a vuit domicilis de Manlleu i un a Roda de Ter i hi ha hagut almenys una desena de detinguts. En un dels domicilis -que estava ocupat-, al carrer Montserrat de Manlleu, s'han practicat tres detencions, una de les quals a una menor d'edat. Se'ls acusa d'estafa tecnològica, blanqueig de capitals i organització criminal. La investigació, segons fonts policials, va arrencar l'octubre de 2023 arran de diverses denúncies d'estafa per internet arreu de l'Estat.

El registre al domicili del carrer Montserrat de Manlleu ha estat l'últim a finalitzar i ha acabat al voltant de les deu del matí. A banda dels tres arrestats, un dels quals menor d'edat, els agents també s'han endut almenys quatre bosses de mà amb material divers i també dos vehicles d'alta gamma, un de la marca Mercedes i un altre de la marca Audi.

Precisament l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, s'ha apropat fins al carrer Montserrat per conèixer de primera mà la situació. En declaracions als mitjans, Rovira ha volgut felicitar els cossos policials i ha subratllat, sobretot, "la tasca que ha fet la Policia Local" tot remarcant que "el dispositiu policial no hagués estat possible sense ells".

D'altra banda, preguntat per les queixes dels veïns de la zona, que denuncien que fa temps que hi ha problemes de convivència amb pisos ocupats, l'alcalde ha assegurat que l'Ajuntament "està sempre al damunt de la multireincidència", tot i que ha volgut desvincular-ho de l'operatiu d'aquest dimecres. Amb tot, Rovira ha lamentat que "moltes vegades, les lleis no ajuden i, fins que no s'arriba a una conclusió, molts cops els delinqüents queden al carrer entre judici i judici".

De la seva banda, la regidora de Governació i primera tinent d'alcalde de Manlleu, Lluïsa Bautista, ha dit que entén la preocupació dels veïns però ha subratllat que des del consistori fa temps que es treballa per acabar amb la multireincidència. Bautista ha explicat que en els darrers temps s'han fet quatre expulsions de persones multireincidents i ha dit que la setmana passada es van reunir amb el fiscal de Vic "per exposar totes les mancances que patim coma població". La regidora ha assegurat que estan fent un treball "de formigueta, que no surt cada dia a les notícies i a la ràdio".

Trencament del precinte per treure uns gossos

Mitja hora més tard que acabés el dispositiu, uns familiars dels arrestats del carrer Montserrat de Manlleu han trencat el precinte del domicili i han entrat a la casa per endur-se uns gossos que havien quedat a dins. Un dels veïns que ho ha vist, en Joan, ha explicat que la d'aquest dimecres és una situació que es repeteix sovint en aquest carrer. "Portem així diversos anys, es munta un gran dispositiu policial i al cap de dos dies o abans ja tornen a ser aquí", lamenta.

Aquest veí explica que en un tram de carrer de 150 metres hi ha uns nou pisos ocupats i lamenta que pateixen molèsties constants i se senten "totalment impotents". "Posen la música a tota pastilla, tenen gossos de races perilloses, hi ha cotxes amunt i avall i que van en contra direcció, és un desastre constant", denuncia aquest veí en declaracions a l'ACN. Diu que ell s'ha fet "un fart" de trucar a la policia però lamenta que "no poden fer-hi res".