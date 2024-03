La Fiscalia demana 45 anys de presó per al "violador d'Igualada" per assaltar i intentar matar una menor

Brian Raimundo C., el jove acusat de violar i intentar matar una menor de 16 anys quan sortia d'una discoteca a Igualada la matinada de l'1 de novembre del 2021, s'enfronta a 45 anys de presó pels delictes d'assassinat en grau de temptativa i agressió sexual . Així ho ha demanat la Fiscalia que també reclama una indemnització de 360.000 euros per a la víctima pels danys físics i morals a més de les lesions importants que li han quedat després de l'atac.

La Fiscalia també sol·licita en el seu escrit, avançat per EFE, que l'imposin a l'acusat 10 anys de llibertat vigilada quan surti de presó. L'escrit fiscal assenyala que durant la matinada del 31 d'octubre a l'1 de novembre, la víctima, aleshores de 16 anys, va sortir de festa amb unes amigues i va acabar a la discoteca Epic, ubicada en un polígon industrial als afores d'Igualada.

Cap a les 4 de la matinada, va abandonar el local i es va dirigir a agafar l'estació de tren per tornar a Vilanova i la Geltrú, on resideix la seva mare. Però no va arribar a fer-ho, ja que, presumptament, el processat la va assaltar i la va violar, a més d'agredir-la "brutalment". La menor va ser trobada inconscient i seminua cap a les 6 de la matinada per un camioner, que al veure-la estesa a terra va pensar que era morta i la va tapar amb una manta abans de trucar als equips d'emergència.

Tot i això, estava viva i va ser traslladada d'urgència a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Va ingressar amb un traumatisme cranioencefàlic i amb greus lesions provocades per l'agressió sexual que han requerit diverses intervencions quirúrgiques.

Un moment de l'escorcoll al pis del detingut / M.E.

Els Mossos d'Esquadra van reconstruir el trajecte que va fer la víctima aquella nit i van aconseguir identificar el sospitós, un veí d'Igualada amb antecedents per agressió sexual, a qui van detenir mesos després, l'abril del 2022. Des d'aleshores l'acusat és a la presó provisional.