Un patinet elèctric s'incendia a la Drim de Sant Fruitós

Un patinet elèctric va incendiar-se ahir a la botiga de joguines Drim de Sant Fruitós de Bages, situada a la carretera de Berga. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc dels fets i van apagar el patinet amb un extintor, després van haver de ventilar el local.

El foc no va provocar ferits ni tampoc danys materials importants perquè ahir era festiu i la botiga estava tancada al públic. Una de les treballadores ha explicat a aquest diari que l'aparell estava força lluny de qualsevol moble i per això l'incendi no va anar a més.