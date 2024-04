Tothom n'està parlant: l'abraçada que Rodolfo Sancho va fer a l'advocada d'Edwin Arrieta

Finalitza la primera setmana del judici a Daniel Sancho pel presumpte assassinat i esquarterament d'Edwin Arrieta a Tailàndia, en què el xef espanyol s'enfronta a la pena de mort, després de ser acusat d'assassinat premeditat, ocultació del cos i destrucció de la documentació de la víctima.

Aquest dijous han declarat alguns dels policies responsables de la investigació. Entre els assistents a la sala hi havia els pares de l'acusat, l'actor Rodolfo Sancho i l'analista d'inversions Silvia Bronchalo. La mare de Sancho va anar al judici després de perdre's el primer dia a causa d'una indisposició.

Ha estat aquesta setmana, amb l'inici del judici, quan la plataforma de streaming HBO Max ha emès el primer capítol d'un documental sobre el cas. En aquest capítol 0, Rodolfo Sancho ha estat entrevistat sobre el crim que presumptament hauria comès el seu fill. Per aquesta producció, segons ha explicat Angie Cárdenas al programa 'Aruser@s', l'actor s'hauria embutxacat uns 150.000 euros que servirien per costejar el procés judicial de Daniel Sancho.

Rodolfo Sancho demana respecte a la premsa

Mentre que Silvia Bronchalo ha donat escasses declaracions a la premsa, Rodolfo Sancho s'ha dirigit diverses vegades als mitjans. Aquest dimecres, l'actor espanyol va demanar respecte mentre duri el procés judicial: "Jo us tracto amb educació i respecte i espero el mateix de vosaltres, així que si us plau no em tanqueu el pas, deixeu-me passar, no m'empenyeu, no em poseu travetes...", va dir als mitjans, que esperaven a les portes del tribunal, a la seva arribada.

Fonts del cas han constatat la unió de pare i fill durant les sessions. Segons s'ha pogut conèixer, durant el judici Daniel Sancho va sospirar al seu pare des del banc d'acusats i aquest li va respondre amb un gest d'afecte tocant-li l'espatlla.

Al documental 'El caso Sancho' ha indagat sobre com està afectant aquest procés Rodolfo i l'actor ha reconegut que és dur, però que intenta estar tan bé com sigui possible: "Intento estar estable, no tenir ni grans baixons ni grans pujades perquè una cosa pot portar a l'altra", revelava al capítol 0.

L'abraçada del pare als advocats d'Arrieta

Al programa de Telecinco 'TardeAR' s'han pogut conèixer nous detalls de l'estat dels pares de l'acusat durant el judici. Beatriz Uriarte, una de les advocades de la família d'Edwin Arrieta, ha assegurat que el seu equip legal ha mantingut una conversa amb Rodolfo Sancho.

"Entenc la seva postura, el seu comportament, aprofito per dir que ell sí que ha parlat amb nosaltres", ha explicat referint-se a l'actor, sobre el qual ha afegit que es va esfondrar en un moment.

L'advocada ha preferit obviar alguns detalls de la conversa íntima per respecte a Rodolfo, però ha revelat que la xerrada va acabar "amb una abraçada". "Li hem fet una abraçada i lamento profundament com tot això està afectant aquest pare", ha assenyalat. "Ha vingut a saludar-nos i a transmetre'ns el seu pesar per la víctima i per tota la situació. Ha estat un detall molt humà que agraïm. Està passant el pitjor moment de la seva vida", ha acabat Uriarte, visiblement emocionada.