L'empresa de material escolar Iddink denuncia un ciberatac que ha exposat informació de clients

L'empresa de material escolar Iddink, amb filial a Pallejà (Baix Llobregat), ha intormat que aquesta setmana ha patit un ciberatac que ha deixat al descobert dades personals de centres de Secundària i estudiants, entre els quals hi podria haver instituts i alumnes espanyols. En un comunicat, l'empresa neerlandesa ha explicat que els autors de l'atac són el grup criminal Cactus i que han extret noms, adreces de correu electrònic i dades bancàries de clients que han fet comandes amb ells. Iddink està duent a terme una investigació "exhaustiva" per saber exactament quines dades han quedat exposades i ha incorporat experts externs en ciberseguretat per ajudar-los. També ha informat la policia de l'atac informàtic, que l'està investigant.