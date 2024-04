Detingut un militar per segrestar una model en un hotel i extorquir-la amb difondre vídeos sexuals

La Policia Nacional ha detingut un militar espanyol, de 37 anys, per extorquir una dona marroquina, de 29 anys, perquè li lliurés diners a canvi de no publicar fotografies i vídeos íntims de la noia, segons ha sabut CAS OBERT, el canal de recerca i successos d'aquest grup editorial.

L'home, que no té antecedents, va retenir a la dona a l'habitació d'un hotel del carrer Nuñez de Balboa, al barri madrileny de Salamanca, on fins i tot es va fer passar per policia, li va ensenyar una placa falsa i va amenaçar amb detenir-la si no li donava tots els diners que li havia demanat, segons va denunciar la dona i confirmen fonts policials.

Sugar daddy

La recerca de la policia va arrencar a primers d'abril, quan la jove va acudir molt nerviosa a una comissaria de Coslada (Madrid) assegurant que estava sent víctima d'una 'sextorsión'. D'acord amb la seva denúncia, un tipus al qual havia conegut per internet l'hi estava fent xantatge i assetjant-la. Va explicar als agents que per la seva professió, model, s'anunciava amb les seves dades i imatges seves en diverses pàgines web, entre elles "quierosermodelo.com".

La policia ja ha comunicat la seva detenció i els fets que se li imputen a l'Exèrcit, on aquest individu estava en actiu

Però va ser en un grup de Telegram anomenat "sugar daddy Spain", en el qual es concerten "cites a canvi de diners", on tots dos es van conèixer i van quedar per a tenir una trobada sexual. Després d'aquesta cita, segons la denúncia de la dona, el militar va començar a amenaçar-la amb fer públiques les seves fotos i vídeos íntims i va exigir que ella li pagués 300 euros a canvi de no fer-ho. La dona, espantada, va accedir. Però el presumpte xantatge no va acabar.

Li va treure el mòbil

Més tard, tots dos es van veure en una de les habitacions que es lloguen per hores en un hotel de la Milla d'Or madrilenya. I només arribar, l'home li va treure el telèfon mòbil, la va tancar i va treure de la seva butxaca una suposada placa de policia.

Segons consta en la denúncia, li va dir que la detindria si no li donava més diners. En concret, d'acord amb el relat de la dona, el militar li va dir: "Estic fent un favor a un amic que et va fer una feina i tu no li vas pagar". I va amenaçar amb explicar-li a la seva família les seves trobades.

L'exèrcit, al corrent de la seva detenció

La noia, que afegeix en la seva denúncia que va passar "molta por i estava molt espantada", va aconseguir que ell la deixés sortir de l'habitació "aproximadament una hora després" després de comprometre's a enviar-li més quantitats de diners.

Però en lloc d'abonar-li el que havien pactat, la dona va acudir a la policia i ho va denunciar. La recerca dels agents ha permès identificar i detenir a l'home, que es va acollir al seu dret de no declarar i ha passat a disposició judicial. Amb independència del que decideixi el jutge, la policia ja ha comunicat la seva detenció i els fets que se li imputen a l'Exèrcit, on aquest individu estava en actiu. Almenys fins ara.