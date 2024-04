Daniel Sancho ratifica que la mort d'Arrieta va ser un accident: "Vaig esquarterar el cos perquè estava en 'xoc' "

El 30 d'abril és el Dia D. Daniel Sancho ha començat a declarar aquest migdia després de dues setmanes llargues de procés, dotzenes de testimonis, retards i avançaments, filtracions i denúncies. A les portes de la Cort Provincial de Koh Samui s'intuïa una jornada llarga. El fiscal abandonava els seus titubejos recents i anticipava un interrogatori meticulós per a demostrar la premeditació. Els representants de la família Sancho a Espanya, Ramón Chipirrás i Carmen Balfagón, apareixien per primera vegada en la seu. El gruix de la sentència descansarà en el convincent que sigui Sancho. Durant quatre hores ha respost aquesta tarda a les preguntes dels seus advocats, una sessió de bany i massatge abans d'afrontar el que li espera aquest dimecres, quan l'interrogatori sigui dirigit per la Fiscalia i la coausació.

La seva declaració, com tants altres assumptes en aquest procés, és una sorpresa. El pla de la defensa consistia en el fet que aquest dimarts desfilessin tres policies en la sessió matinal i el pare de l'acusat, Rodolfo Sancho, en la vespertina. Aquest ha refusat exercir com a testimoni, com estava previst, perquè el tribunal no li tanqui la porta durant la declaració del seu fill. És l'última baixa del llistat de la defensa, la qual cosa facilita que el procés conclogui aquest divendres. Ni les parts ni el tribunal volen allargar-lo més enllà de les quatre setmanes previstes.

"Confusió i por"

Poc ha transcendit fins ara de la declaració d'aquesta tarda. Ha alternat l'anglès amb el castellà, sempre assistit per una intèrpret tailandesa, i fonts presents a la sala sostenen que Sancho ha dit “haver lamentat” la mort del cirurgià colombià Edwin Arrieta durant la reconstrucció dels fets però no ha demanat disculpes a la família. L'acusació ha jutjat la seva intervenció de sincera en alguns passatges i de fabricada pels seus advocats en uns altres. La seva intervenció s'ha centrat en l'ocorregut durant les tres hores en aquell hotel de la costa septentrional de la veïna illa de Koh Panghan. Sancho ha insistit en l'accident. Si va esquarterar al colombià, va ser pel seu "estat de xoc"; si no va acudir a la policia abans, va ser per la seva confusió i por.

Claus de la relació amb Arrieta

A Sancho li preguntarà el fiscal, descrit com a tenaç i agressiu, per les incògnites del cas: la naturalesa de la seva relació amb el cirurgià colombià Edwin Arrieta, si d'ell va rebre obsequis o préstecs i, especialment, què va ocórrer en aquell hotel. En la premeditació radica la clau. Per un costat, homicidi imprudent, sentència lleugera a la presó de Samui i ràpid trasllat a Espanya; per l'altre, pena capital o cadena perpètua en les temibles penitencieries de Bangkok.

Sancho es va declarar culpable en l'inici de la fase oral de la destrucció de documentació aliena i ocultació del cadàver, delictes que impliquen càstigs assumibles, i va negar l'assassinat premeditat.