Busquen un home que ha desaparegut mentre es banyava amb un amic a la platja de Roses

Els serveis d'emergència busquen un home que ha desaparegut a la platja de Roses (Alt Empordà), mentre es banyava amb un amic. Els fets han passat pels volts de les set del matí quan una embarcació particular ha pogut rescatar una de les víctimes, que estava demanant ajuda des d'una zona propera a l'espigó. Un cop a dins del bot, el jove, de nacionalitat francesa, ha advertit que el seu amic no sortia de l'aigua i des de l'embarcació s'ha alertat als serveis d'emergència.

Des d'aquell moment, s'han activat quatre submarinistes del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials dels Bombers (GRAE), a banda de dotacions terrestres, Salvament Marítim i el grup de submarinistes de la Guàrdia Civil i dels Mossos.

També estan activats els helicòpters per ajudar en la recerca de l’home des de l'aire. Poca estona després d’haver arribat al lloc dels fets, els Bombers han trobat les pertinences del desaparegut a la platja, fet que fa sospitar que la víctima no ha sortit de l’aigua, si bé també se’l busca per terra.