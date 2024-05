El Suprem absol 'El Pequeño Nicolás' del delicte d'usurpació de funcions i suborn pel viatge a Ribadeo

El Tribunal Suprem (TS) ha acordat absoldre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com 'El Pequeño Nicolás', dels delictes d'usurpació de funcions i suborn pels quals va ser condemnat a tres anys de presó per l'Audiència Provincial de Madrid acusat de, presumptament, haver-se fet passar per un enllaç entre el Govern espanyol i la Casa Reial en un viatge a Ribadeo (Lugo) el 2014.

Segons ha informat el TS, els magistrats han conclòs que la conducta de Gómez Iglesias va consistir en una única acció de suplantació: l'organització i presència en un àpat amb un empresari fent-se passar per enllaç entre la Vicepresidència del Govern espanyol i la Casa Reial.

L'alt tribunal ha explicat que l'acció de l'acusat, segons el relat de la sentència, mancava de la nota de pluralitat que demanda el Codi Penal. I ha insistit que es tractava d'"una trobada sense contingut polític o econòmic que no encaixa en el concepte d'acte oficial".

Els magistrats han conclòs que la conjunció d'aquests factors no possibilita l'encaix del fet en el delicte d'usurpació de funcions públiques. "Es va realitzar un simple acte de jactància, atípic penalment", ha assenyalat la Sala Segona.

En relació amb el delicte de suborn, el tribunal ha considerat que, ateses les concretes circumstàncies d'aquest cas, donar una retribució a un agent de policia local per organitzar un servei d'escorta aliè a tota funció pública "no és constitutiu de delicte de suborn, sense perjudici de les responsabilitats al fet que pertoqués en l'àmbit administratiu".

Gómez Iglesias encara no estava complint pena de presó, ja que l'única condemna ferma que tenia era la del 'cas del DNI', d'un any i nou mesos, que en ser inferior a dos anys no comportava el seu ingrés a cap centre penitenciàri. En aconseguir l'absolució pel 'cas Ribadeo', podrà seguir en llibertat.