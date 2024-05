Detenen el conductor que va atropellar un nen a València després d'entregar-se a la policia

La Policia Local de València ha detingut al presumpte autor de l'atropellament del nen de 7 anys, que segueix en coma induït en un hospital de València, després d'entregar-se. El detingut, tal com ha avançat Levante-EMV en la seva edició digital, del mateix grup editorial que Regió7, és un delinqüent de 22 anys amb domicili habitual a Orriols que, a l'octubre de 2022, va ser jutjat i condemnat per amenaçar de mort a dues persones trans en situació de prostitució al carrer Joaquín Ballester de València.

Fins ara, el detingut s'havia amagat després d'haver estat identificat, tal com va avançar aquest dimecres en exclusiva Levante-EMV, gràcies a la recerca desenvolupada per l'equip de Policia Judicial de la Policia Local de València. La seva fotografia, la seva identitat completa i la matrícula del BMW havien estat difoses des d'aquest grup a totes les policies, tant a totes les locals de València i fora d'ella, com a la Nacional i a la Guàrdia Civil. I els seus afins i amics estaven baix vigilància, perquè existia el convenciment que un d'ells estava donant recer al fugitiu.

A més de 100 km/h i sense frenar

Va ser a les 15.33 hores quan va atropellar "amb total menyspreu cap a la vida dels altres" a un nen de 7 anys que en aquell moment creuava, amb el seu semàfor en verd", el pas de vianants que connecta l'avinguda Hermanos Machado (la Ronda Nord) des del Camí de Montcada. Ho va fer circulant a més de 100 quilòmetres per hora, sense frenar i sortejant als vehicles que estaven parats davant el semàfor en vermell. Va impactar amb el retrovisor amb el menor quan passava pel pas de vianants pujat en un patinet i acompanyat del seu germà gran, que miraculosament va sortir il·lès. No va parar. Ni tan sols va frenar, tot sabent que havia atropellat un menor, fet evident perquè el petit va sortir projectat a diversos metres i ell va perdre el retrovisor esquerre per l'impacte.

El cotxe, localitzat a Cerdà

Les càmeres de trànsit de l'Ajuntament de València, que havien captat com s'incorporava a la Ronda Nord des d'Alboraia circulant a bastant més de 100 km/h i esquivant vehicles perquè res alentís la seva carrera, han permès veure que, després d'atropellar al nen, va fugir a més velocitat encara cap a la CV30 i, d'allí, a la V30. Aquí, després d'haver avançat a una velocitat "brutal" a un conductor a l'altura de la sortida a Benimàmet uns quilòmetres abans, se li perd la pista. Ell no havia estat localitzat fins avui, però sí el BMW, a Cerdà (la Costanera), anit, i ja està en mans de la Policia Local, que l'inspecciona des de primera hora d'avui a València.

Mentrestant, el petit roman hospitalitzat en estat molt greu, en situació de coma induït, amb un fortíssim traumatisme cranioencefàlic de pronòstic reservat, fractura del fèmur en totes dues cames, traumatisme toràcic i contusions pelvianes. El dimarts a la tarda, la seva família va rebre la primera alegria des del diumenge: l'estat del menor es va estabilitzar després de diversos empitjoraments -els metges temien seriosament per la vida del petit en les primeres 48 hores- i una intervenció quirúrgica d'urgència.