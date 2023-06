Sant Feliu Sasserra no podrà celebrar finalment, el dilluns vinent, el ple extraordinari on preveia aprovar la seva sortida de la recentment creada comarca del Lluçanès «per motius d’agenda» i té previst convocar-lo d’aquí quinze a dies, el dijous 29 de juny. El futur govern municipal d’Ara Sant Feliu, que va guanyar les eleccions del 28 de maig passat, havia anunciat la celebració del ple per dilluns vinent, dos dies després de la constitució de l’Ajuntament, però al final haurà d’esperar 10 dies més per fer ús de l’opció que li dona la llei per reintegrar-se al Bages amb un acord plenari.

Ara Sant Feliu, que es presentava per primera vegada a les eleccions municipals, va obtenir 4 dels 7 regidors del consistori, de manera que té majoria absoluta per governar i ha deixat a l’oposició ERC, després de 24 anys de govern. La formació ja va deixar clar durant la campanya electoral que si governava sortiria de la nova comarca perquè no compartia les maneres com s’hi havia entrat, sense respectar la voluntat del poble on el «no» havia guanyat a la consulta del 2015. D’aquesta manera, el nou govern vol «respondre a la voluntat del poble», que fa 8 anys es va mostrar contrari a formar part de la nova comarca. De les cinc poblacions que a la consulta del 2015 van tenir un resultat negatiu, només Sant Feliu Sasserra ha entrat al Lluçanès, que en els propers quatre anys funcionarà de manera transitòria amb una mancomunitat i no serà fins després de les eleccions municipals del 2027 que es preveu constituir el Consell Comarcal. Tot i formar part de la nova comarca, la llei contempla que el Ple de l’Ajuntament del municipi pot adoptar un acord on manifesti la seva voluntat de reintegrar-se al Bages, on estava adscrit anteriorment. Amb aquest acord, que s'hauria de comunicar abans del 31 de març de 2026, el municipi deixaria de formar part de la comarca del Lluçanès sense cap altre tràmit. El nou govern, però, vol sortir-ne tan aviat com sigui possible i farà efectiva, d’aquí a dues setmanes, la seva marxa del Lluçanès, que quedarà amb només 8 dels 13 municipis inicialment previstos.