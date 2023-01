Solsona inaugurarà aquest dissabte a les sis de la tarda, a la plaça del Consell Comarcal del Solsonès, un monument en homenatge a les persones de la comarca deportades als camps d’extermini nazi i algunes de les quals hi van morir.

L’obra ha estat escollida com a resultat d’un concurs d’idees i on el jurat, format per Sara Alarcón, Judit Gisbert, Jordi Guixé, Núria Ricard Ulldemolins, Ramon Padullés i Jaume Cuadrench, va valorar l’originalitat i l’estudi que va precedir el treball. La proposta guanyadora, elaborada amb acer, és fruit de l'esforç de Jordi i Marc Vilà, i se situarà en un espai de la plaça enjardinat de bell nou.

L’acte, obert a tothom, comptarà amb l’assistència de Feliu Crespí Niubó, membre de l’Amical Mauthausen, i amb una actuació musical a càrrec del violoncel·lista Peter Thiemann i la pianista Seon hee Myong.

Aquest reconeixement és fruit de la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona, l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) i el Centre d’Estudis Lacetans i compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i del Memorial Democràtic.