La Generalitat va fer aflorar frau fiscal per 294 milions el 2022, un 13% menys

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va fer aflorar l'any passat frau fiscal per 294 milions d'euros el 2022, fet que suposa un descens del 13,27 % en relació amb el 2021, quan es va batre un rècord, amb 339 milions, per diversos factors extraordinaris.

La consellera d'Economia, Natàlia Mas, i la secretària d'Hisenda, Marta Espasa, van presentar ahir les dades corresponents al 2022 i van fer balanç del pla de prevenció i reducció del frau fiscal vigent entre el 2019 i el 2022, un període durant el qual l'ATC va recuperar un total de 1.055 milions d'euros. La Generalitat exerceix aquesta tasca de lluita contra el frau fiscal als tributs propis i als cedits, per la qual cosa el seu camp d'actuació està limitat per les seves competències.

Per impostos, l'ATC va aflorar 103 milions de frau fiscal a l'Impost de Successions i Donacions (-29,45 % respecte al 2021), 100 milions més a l'Impost de Patrimoni (-1 %), 84 milions al de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (-3,44 %), 5 milions a l'impost sobre el joc (+ 66 %) i 2 milions a altres impostos propis, la mateixa quantitat que el 2021. En la comparació amb el 2021, baixa gairebé un 30 % l'import recuperat a Successions i Donacions -de 146 milions el 2021 a 103 milions el 2022- perquè el 2021 es van aixecar "actes singulars d'elevat import" en aquest impost, va dir Espasa. Així mateix, va recordar que durant el 2020 es van suspendre diversos procediments tributaris a causa de l'esclat a la pandèmia de covid-19, fet que va fer augmentar el nombre d'actuacions el 2021, i aquest altre efecte distorsiona també la comparativa amb el 2022.

Durant la vigència de l'actual pla de lluita contra el frau fiscal la Generalitat ha anat ampliant de mica en mica la quantitat aflorada, en passar de 203 milions el 2019 a 219 milions el 2020, a 339 milions el 2021 i a 294 milions el 2022. En total en aquests quatre exercicis es van fer 208.331 actuacions, un 42,5% més que en el pla anterior.

Dels 1.055 milions aflorats entre el 2019 i el 2022, el 39,4 % total del frau fiscal va procedir de l'impost de Successions i Donacions (416 milions), i el van seguir l'Impost de Patrimoni (329 milions), que va suposar el 31,2 % del total, i el de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (289 milions), que va aportar un 27,4 %, i la resta de tributs propis amb prou feines van generar un 2 % del total, és a dir, 6 milions.

"Tant de bo puguem dir algun dia que no hi ha frau fiscal a Catalunya. El pagament d'impost és propi de països avançats i la lluita contra l'evasió és una obligació democràtica", va destacar la consellera, que va apuntar que els 1.055 milions d'euros procedents del frau fiscal entre 2019 i 2022 equivalem al pressupost anual del Departament d'Universitats, a tota la partida anual destinada ala suma de dotacions per als hospitals públics o més del doble del pressupost del Departament de Cultura.

D'altra banda, la Generalitat ha dissenyat un nou pla de reducció del frau fiscal per al període 2023-2026 que inclou 70 mesures, 22 noves i set àmbits d'actuació. Espasa va dir que la Generalitat no es marca un objectiu numèric de frau aflorat de cara al període 2023-2026. "El més òptim és que no hi hagués frau", va dir..

Tot i això, sí que es proposa crear una app de l'ATC per a dispositius mòbils, donar una atenció especial i preferent a les persones grans, fomentar l'educació tributària a l'educació primària i ampliar-la a la secundària, així com crear uns "premis d'innovació" en bones pràctiques tributàries per a estudiants d"ESO i Batxillerat.

L'ATC va tancar el 2022 amb una plantilla de 816 persones, uns 279 dels quals pertanyen a cossos tributaris.