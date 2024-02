Si t'agrada cuinar i celebrar el Carnestoltes, aquest article és per tu. T'encanta la xerinola? Ja saps de què et disfressaràs aquest any? I a quines Rues aniràs? Coneixes les Rues que es faran aquest cap de setmana? En aquest article t'ensenyarem com fer un dolç típic de Carnaval. Deixaràs a la teva colla o amics ben sorpresos. Pren nota!

Una de les postres més típiques d'aquestes dates són els 'frixuelos' asturians, molt semblants a les 'filloes' gallegues. Són un berenar ideal, i també es poden aprofitar per fer un pastís, col·locant crema pastissera entre capa i capa i coronant-lo amb una mica de xocolata. Però, de per si, els 'frixuelos' encanten els més petits. I també els grans. El toc d'anís és addictiu i el sucre que els corona es converteix gràcies a la calor en una mena d'almívar que convida a llepar-se els dits. És molt difícil trobar algú a qui no agradin. La recepta per aconseguir fer un bescuit de xocolata i poma, en 3 minuts Tot i que és molt difícil aconseguir el toc que li donen les àvies, la realitat és que no és complicat fer-los a casa, i tampoc no es triga gaire temps. Aquí va una recepta que mai no falla. Els 'frixuelos' asturians Ingredients 200 grams de farina

Quatre ous

Tres cullerades de sucre

500 mil·lilitres de llet

Anís al gust

al gust 15 mil·lilitres d'oli d'oliva

Sucre per decorar

Sal Preparació El primer pas és fer la massa. Per això el primer que has de fer és batre els ous i, a continuació, afegir el sucre, l'anís, la llet i una mica de sal. Un cop integrat, afegir a poc a poc la farina tamisada mentre no es deixa de remenar amb unes varetes. Quan s'hagin dissolt tots els grumolls, deixeu-ho reposar una mitja hora.

El pas següent és greixar una paella i posar-la a escalfar a foc mitjà.

Amb l'ajuda d'un cullerot, tir eu-hi una capa fina de massa i esteneu-la fins que cobreixi tota la paella . Deixeu-la un parell de minuts per cada costat, fins que estigui una mica daurat.

. Deixeu-la un parell de minuts per cada costat, fins que estigui una mica daurat. Posa-la a un plat i empolvora-la amb sucre per sobre. Ara els has d'anar apilonant els uns sobre els altres.