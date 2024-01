La fruita té una durada molt determinada i més amb aquest temps tan variant. Així doncs, consumir-la quan està en la seva màxima esplendor és el més recomanable. Tot i això, de vegades la fruita ens pot quedar una mica tocada i, què solem fer? Llançar-la! Doncs abans de fer això, escolta perquè et portem una magnífica recepta que podràs fer amb una sola poma. Aprofita la poma i crea un impressionant i boníssim bescuit de xocolata. Vols saber com fer-ho? T'ho expliquem pas a pas!

Ingredients:

1 ou

3 cullerades de sucre (o de l'edulcorant que t'agradi)

3 cullerades de llet

3 cullerades d'oli d'oliva suau

4 cullerades de farina

1/2 culleradeta de llevat químic

1 poma petita pelada i trossejada

2 cullerades de xocolata negra trossejada o en gotes

Elaboració:

Ja tenim tots els ingredients, anem a la preparació.

En un bol, bateu l'ou amb el sucre (o l'edulcorant) fins que quedi ben escumós . Tot seguit, hi afegim la llet i l'oli, i els barregem fins que s'integrin bé.

. Tot seguit, hi afegim la llet i l'oli, i els barregem fins que s'integrin bé. A continuació, procedim a tamisar la farina amb el llevat i l'afegim al recipient. Remenem fins a obtenir una massa homogènia i sense grumolls.

Remenem fins a obtenir una massa homogènia i sense grumolls. El pas següent serà afegir a la massa, la poma i la xocolata .

Finalment, col·locarem la barreja en un motlle apte per a microones i cuinarem el bescuit a màxima potència durant tres minuts.

Pots servir-lo temperat o fred, segons t'agradi.

I això és tot. Així de fàcil i ràpid podràs gaudir d'un deliciós bescuit de poma amb xocolata en només tres minuts. És perfecte per esmorzar, berenar o per donar-te un caprici dolç quan et vingui de gust.

A més, pots variar els ingredients al teu gust, usant altres fruites, altres tipus de xocolata o afegint nous, panses, coco ratllat, etcètera. Aquesta part ja depèn de la teva imaginació i, ja saps, crea el teu bescuit personalitzat. Captivaràs els teus comensals amb l'originalitat de les teves creacions rebosteres.