Vols aprendre a fer una mona de Pasqua casolana?

Per Setmana Santa les pastisseries s'omplen de mones i figures de xocolata que s'han convertit en 'imprescindibles' per a aquestes festes. Tot i que cada vegada es fan més recarregades i més laborioses, hi ha qui prefereix fer-se la seva a casa. Si ets dels qui prefereix posar-se el davantal, preparar els utensilis, els ingredients i elaborar-la de forma casolana, t'ho posem fàcil. T'ensenyem a fer la mona de xocolata perfecta en només 6 senzills passos:

Ingredients:

6 ous

80 gr de sucre

Xocolata (una rajola)

500 gr de farina de blat

Llevat (un sobre)

1/4 litre de llet

Oli d'oliva

Plomes de colors

Ous de xocolata o altres elements al gust (per adornar)

Elaboració:

Per al pa de pessic:

Batem els ous juntament amb el sucre. Afegim la farina de blat i el llevat i remenem bé fins a aconseguir una massa homogènia.

Untem un motlle d'oli d'oliva verge i incorporem la barreja. La posem al forn a 175 graus durant 15 minuts.

A continuació, hem de preparar el farcit i l'exterior de la mona: