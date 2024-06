EL VI | Raw brisat 2021 Collbaix

Els vins brisats són vins blancs elaborats com si fossin negres, és a dir, vinificats en contacte amb les pells del mateix raïm. En comptes de premsar el raïm i separar les llavors i les pells, es deixa fermentar el most del raïm blanc amb aquestes parts sòlides.

Amb aquesta pràctica, el most fermentarà i simultàniament hi haurà una maceració amb les pells, obtenint totes les substàncies d’aquest, com són els aromes, tanins i color. Aquest procés atorga un color més pujat de to, intens al vi blanc, donant-li uns matisos ambre o ataronjats. És per aquest motiu que es coneixen internacionalment com «Oranges wines». Aquest estil de vinificar guanya adeptes dia rere dia, però és una tècnica d’elaboració que prové d’una tradició mil·lenària. Encara més, existeixen evidències d’aquesta pràctica que daten de fa sis mil anys a Geòrgia.

Aquest vi Raw brisa és de la varietat macabeu de les millors vinyes de Collbaix. La maceració amb les pells es manté durant dotze dies, després fa una criança amb ou de granit durant cinc mesos i per arrodonir, una llarga criança en ampolla. És un vi molt original i genuí amb una oxidació marcada que el protegeix, és autèntic i molt natural, ja que quasi no porta addició de sulfits. De color or vell, ens gratifica amb uns aromes a fruita d’os, préssecs, albercocs molt madurs i llaminers, notes de mel, cítrics, fruites tropicals, tons balsàmics de fonoll, herbes mediterrànies, espígol. En boca té una entrada seca i harmoniosa, és cremós i envolvent amb un paladar gustós, afruitat amb una acidesa fresca i justa. És un vi molt gastronòmic, que en el pas de temps va millorant com els grans vins.

DO: Pla de Bages

Preu: de 20 a 25 euros