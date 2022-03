Les noves tecnologies permeten expressar tota mena d'ideals. Es converteixen en espais de difusió dels moviments socials, com és el cas del feminisme. Si bé manifestacions com les del Dia Internacional de les Dones, el 8M, convocades aquest dilluns es produeixen periòdicament, elements com les xarxes socials fan d'altaveu d'aquestes idees tot l'any.