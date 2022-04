La bufetada de Will Smith a Chris Rock durant la gala dels Oscar no deixa de tenir conseqüències. L'actor ha perdut ja contractes, entre altres, per part de la plataforma audiovisual de Netflix, que ha suspès la producció de la seva pròxima pel·lícula, 'Fast and Loose'. Les males notícies van trucant a la seva porta, per la qual cosa ha decidit ingressar en una clínica de rehabilitació per gestionar tots els girs que està donant la seva vida des de fa poc més d'una setmana. Així ho ha revelat el diari britànic 'The Sun', on expliquen que l'intèrpret està molt afectat amb la seva actuació, per la qual cosa necessitarà temps per reflexionar al costat d'experts. «Will està molt afectat. Rebrà ajuda per lluitar amb l'estrès», ha dit una font en el mitjà citat.

Encara que al nostre país pocs mitjans s'han fet eco de la notícia, la veritat és que fora de les nostres fronteres Will Smith torna a ser protagonista. Molts digitals internacionals asseguren que ho ha fet per voluntat pròpia i que el lloc triat és un centre luxós que és freqüentat per persones d'alt nivell adquisitiu i per famosos dels Estats Units. Si bé és una incògnita quant temps romandrà hospitalitzat, la qual cosa ningú dubte és que quan rebi l'alta podrà prendre unes certes decisions que repercutiran en la seva carrera com a actor.

Will Smith ha reconegut estar «avergonyit» per la seva actitud en l'última gala dels Oscar, discurs en el qual qualifica el seu comportament d'«inacceptable i inexcusable». No va saber gestionar la broma de mal gust sobre la seva dona, Jada Pinkett, i va reaccionar de la pitjor manera possible: «M'agradaria disculpar-me públicament amb tu, Chris. Vaig estar fora de lloc i em vaig equivocar». Cal recordar que Chris Rock, un dels presentadors de la gala, va fer broma sobre el cap rapat de Jada, qui pateix una alopècia sobre la qual ella ha parlat obertament. «Mantingues el nom de la meva esposa fora de la teva puta boca», va dir Will després de colpejar a l'humorista. «Les meves accions no representen a l'home que vull ser. No hi ha lloc per a la violència en un món d'amor i bondat», va dir dies després.

El germà de Chris Rock trenca el seu silenci

Chris Rock ha revelat que no presentarà càrrecs contra ell, la qual cosa frena problemes legals sobre Will Smith. Qui sí que ha volgut entrar en els detalls sobre els fets és Kenny, germà de Chris Rock. «Em fa mal veure-ho una vegada i una altra, perquè has vist a un ser estimat sent atacat i no hi ha res que puguis fer sobre aquest tema», ha dit a 'Los Angeles Times', on insisteix en la seva creença que Chris va ser menyspreat davant milions de persones. A més, no dona veracitat a les disculpes de Will, les quals creu que no van arribar per casualitat, sinó aconsellat pels seus assessors. «No crec que fos genuí. Crec que el seu publicista i les persones que treballen per a ell probablement li van aconsellar que fes això», continua.