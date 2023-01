L’actor anglès Julian Sands va ser identificat com un dels dos excursionistes desapareguts a les muntanyes de San Gabriel a Califòrnia (EUA). L’actor conegut per la seva aparició en films com «Naked Lunch» (1991) i «Una habitació amb vista» (1985), està sent buscat per les autoritats i un equip de rescat des de divendres, quan va ser reportada la seva desaparició, segons un comunicat del xèrif del Comtat de San Bernardino recollit per mitjans locals.

Si bé l’actor està sent buscat actualment a través de drons i helicòpters, els riscos d’allaus i les perilloses condicions del sender han entorpit la recerca per terra de Sands. No obstant, s’espera que una vegada que les condicions meteorològiques i de seguretat millorin, puguin reprendre’s la recerca de camp. Mentrestant, a la pàgina oficial de Facebook del xèrif del Comtat les autoritats van fer una crida a tots els excursionistes –fins i tot als experts– a evitar els passejos i les caminades a la zona de la muntanya Baldy per l’alt risc d’enfrontar-se a un accident. Alhora de l’actor anglès, que viu al nord de Hollywood, les autoritats també busquen per separat un resident de Hathorne anomenat Bob Gregory a la zona de Crystal Lake, a les muntanyes de San Gabriel. Fins al moment cap representant de l’actor ha donat algun testimoni respecte a això. Sands va néixer el 4 de gener del 1958 a Otley, West Yorkshire (Anglaterra) i la seva carrera ha estat marcada per projectes de cine i televisió. Entre els seus treballs destacats hi ha la pel·lícula «Millennium: Els homes que no estimaven le» (2011), la comèdia d’acció de Jackie Chan «El medalló» (2003), així com la seva participació en sèries com «Smallville» o «The L Word».