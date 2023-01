Malgrat ser un dels vèrtexs del triangle amorós més famós dels últims temps, Clara Chía, actual parella de Gerard Piqué després de la ruptura de l’exfutbolista amb Shakira per una suposada infidelitat, manté en secret la majoria d’informació sobre la seva vida privada.

No obstant, sí que es coneixen alguns dels detalls en relació amb la família i formació acadèmica de la jove barcelonina.

Família d’advocats

Tal com recull ‘OkDiario’, Clara Chía és l’única que ha pres un rumb diferent en la seva família. Si bé la jove catalana ha estudiat la carrera de Publicitat i Relacions Públiques, tant els seus pares com el seu germà són advocats.

Tant el pare com la mare de Chía han estudiat dret, tot i que ella no exerceix com a tal. D’una banda, el nou sogre de Piqué va aconseguir una fàbrica de maquinària de paper, un negoci que li hauria permès obtenir grans beneficis. Per la seva banda, la mare de Clara Chía Martí treballa com a administrativa, tot i que els seus estudis, com en el cas del pare, també són en formació jurídica. Finalment, el germà de la nova parella de Piqué també va optar per ser advocat, així que ara comparteix despatx amb el seu pare.