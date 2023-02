Després de set anys allunyada dels escenaris, Rihanna ha tornat aquest diumenge per la porta gran amb un espectacular concert a la Super Bowl, on a més de repassar els seus grans èxits va sorprendre els seus seguidors revelant el seu segon embaràs.

La cantant de Barbados va arrencar el seu espectacle al State Farm Stadium de Glendale, Arizona (els EUA) des d'una plataforma elevada en la qual es va tocar suaument el ventre, un gest amb el qual va fer esclatar les xarxes socials amb rumors sobre un possible embaràs.

Un representant de l'artista va resoldre els dubtes en confirmar al mitjà especialitzat The Hollywood Reporter que Rihanna espera el que serà el seu segon fill, després del què va tenir el maig de 2022 amb el raper ASAP Rocky.

Dijous passat, la cantant va explicar que va ser precisament la maternitat la que li va donar forces per a acceptar el repte de ser l'estrella convidada del descans de la final de la NFL, un espectacle fins i tot més popular que el propi partit.

"Quan et converteixes en mare, sents que pots fer qualsevol cosa", va dir en una roda de premsa en la qual va estar asseguda i no es va poder apreciar que tornés a estar embarassada.

A més de l'anunci de l'embaràs, l'actuació a la Super Bowl que va enfrontar als Philadelphia Eagles amb els Kansas City Chiefs va suposar el retorn a un escenari d'aquesta estrella del pop després de set anys dedicada a la seva empresa de maquillatge.

Vestida amb una granota d'un vermell intens i acompanyada per desenes de ballarins de blanc, la cantant va reviure els seus èxits més destacats en un escenari espectacular conformat per passarel·les voladores.

Rihanna va retornar la música pop al descans de la Super Bowl prenent el relleu dels rapers Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige i Kendrick Lamar, que van ser les estrelles convidades l'any passat.

La de Barbados, que a diferència d'edicions anteriors no va comptar amb cap convidat sorpresa, va posar a ballar al públic amb autèntics clàssics com ‘Bitch Better Have My Money’, ‘We Found Love’ i ‘Work’. La cantant es va reservar ‘Umbrella’ i ‘Diamonds’ per tancar l'espectacle mentre s'elevava de nou en una passarel·la voladora en la qual es va acomiadar del públic amb un espectacle de focs artificials.

Especialment viral es va fer la presència de la model Cara Delevingne, qui portava una samarreta amb el missatge "El concert de Rihanna està interromput per un partit de futbol".

Cara Delevingne llega al Super Bowl 2023. pic.twitter.com/GEnRmCKFyz — Indie 505 (@Indie5051) 13 de febrero de 2023

The Weeknd (2021), Jennifer López i Shakira (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014) i Beyoncé (2013) completen la llista recent d'actuacions del Super Bowl.