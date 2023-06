El món de l'espectacle torna a vestir-se de dol. Aquest dijous ha mort la popular ventríloqua María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, coneguda com a 'Mari Carmen y sus muñecos' als 80 anys a causa d'una caiguda a casa seva a Tenerife.

Tal com ha pogut confirmar la revista 'Setmana', el seu cos ha estat trobat sense vida als voltants del seu domicili a la localitat de Puerto de la Cruz -on residia fa anys amb Doña Rogelia, Nicol, Daisy i Rodolfo- i les causes de la seva mort es deuen a "una caiguda accidental per les escales". "Ha estat una mort accidental i inesperada" s'han lamentat fonts pròximes a l'artista.

Nascuda en Horcajo de Santiago, Conca, el 1943, Mari Carmen va debutar a la televisió el 1967 i no va trigar a convertir-se en una de les humoristes més estimades del nostre país a les dècades dels 70, 80 i 90 gràcies als seus xous amb els seus divertidíssims ninots, especialment gràcies a Doña Rogelia.

Al llarg de la seva extensa trajectòria va treballar amb els seus titelles en programes com 'Noche de sábado', 'Las siete y media musical' -al costat de Luis del Olmo-, '¡Señoras y señores!!, 'Plauso', 'Pero esto, ¿qué es?', 'Humor cinco estrellas' o 'Ay vida mia'. L'anciana rondinaire Doña Rogelia, l'ànec Nicol, el lleó Rodolfo o la nena Deisy, entre altres ninots, van conquistar a diverses generacions i van fer de la ventríloqua un dels rostres més estimats del nostre país.

A més, la còmica també va fer els seus primers passos al cinema i va tenir un paper en 'La graduada' de Mariano Ozores, al costat de Lina Morgan i Florinda Chico. A més de la seva faceta interpretativa, Mari Carmen també va ser compositora musical i grups com a 'Menudo' i 'Timbiriche' van cantar alguns dels seus singles.

Activa fins a l'últim moment, l'artista estava escrivint el seu quart llibre, una obra amb tints biogràfics, i tenia previst participar en el rodatge de la pel·lícula 'Prohibido reír'.