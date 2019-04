El grup de recerca de la UPC a Manresa rep l'acreditació que li obre portes a tot el món

El grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) guanyarà en visibilitat i oportunitats de col·laborar amb empreses no tan sols de la comarca i de Catalunya sinó d'arreu del món, després que hagi obtingut el certificat Tecnio que atorga Acció-Agència per la Competitivitat de l'Empresa del Govern català.

El segell Tecnio identifica agents que desenvolupen tecnologia, els certifica i permet posar-los en contacte amb empreses que volen incorporar estratègies d'innovació en els seus processos productius. És el que s'anomena transferència de tecnologia i coneixement. En aquest cas entre universitats i empreses. «És una oportunitat de futur», segons el sotsdirector de Recerca i Innovació de la Politècnica a Manresa, Xavier Gamisans.

L'EPSEM-UPC va crear el juny passat un centre específic de recerca anomenat Smart Sustainable Resources (vegeu Regió7 del 5 de juny del 2018). Aglutina una trentena d'investigadors de la comunitat universitària de la Politècnica de Manresa dels departaments de Mines i Recursos Naturals, Química i Sistemes TIC. Fins ara ja feien investigació, i en alguns casos compartien projectes en comú. Amb la creació del grup, però, es va oficialitzar l'estratègia d'unificar la recerca en un sol ens. El seu objectiu és ser un referent en l'ús de tecnologies eficients, sostenibles i intel·ligents en l'aprofitament de recursos minerals i en el tractament i reutilització de residus miners, industrials i urbans.

Segons Gamisans, el segell que ara ha rebut acredita el grup com a «desenvolupadors públics de tecnologia» a més a més de garantir a les empreses «que donem un servei de qualitat». A part d'això, a partir d'ara el grup manresà ha entrat a formar part del catàleg d'Acció, que té missions a nivell mundial. «A nosaltres això ens dona més visibilitat, i aplana la possibilitat de col·laborar amb empreses no només de la comarca o de Catalunya sinó d'arreu del món. Acció el que pretén és que les empreses es promoguin a escala internacional, i a partir d'ara nosaltres en som un agent més».

Per a Gamisans, el potencial i el nivell competitiu a l'hora de fer recerca de la Politècnica de Manresa és molt important. «Som una trentena d'investigadors i tenim capacitat per fer moltes coses. Ara la idea és que hi hagi una font d'entrada de projectes i poder créixer. També la implicació de la Politècnica en la investigació».

El maig vinent hi haurà el lliurament oficial de l'acreditació.