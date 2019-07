Comerciants de la carretera de Vic denuncien a la policia les pintades d'un grafiter

Comerciants de la carretera de Vic n'estan tips. Fa prop de quatre mesos que veuen com a les façanes s'omplen de grafits, sempre amb les mateixes lletres, i el seu autor no cessa l'activitat. Ho han denunciat a la Policia Local de Manresa, que de moment no han esbrinat la identitat de qui fa les pintades, i no troben solucions per mantenir l'entorn net de grafits. I és que netejar els aparadors és una tasca inútil. L'autor de les pintades els torna a embrutar d'esprai amb les mateixes lletres, que semblen la seva signatura com a grafiter.

Els botiguers fa poc dies van alertar la policia i per aquest motiu els responsables del cos asseguren que no poden dir-ne res, a part de que tenen constància que algú pinta des de fa gairebé quatre mesos les façanes de la carretera de Vic. Un total de sis comerços que van des del carrer Gaudí fins al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, han decidit presentar els propers dies una instància a l'Ajuntament perquè estigui alerta de la problemàtica, i hi han trobat la complicitat de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa, que també en presentarà una altra, segons han explicat els comerciants afectats en aquest diari.

Tot i que són sis comerciants d'un tram molt concret de la car-retera de Vic que han dedicit presentar un escrit al consistori, l'autor dels grafits ha actuat des del Pont de Ferro fins a la rotonda de la Bonavista.

Els botiguers volen posar en coneixement l'Ajuntament sobre les pintades perquè asseguren que no hi veuen cap solució. La Policia Local ha dit als veïns que no saben si el podran enxampar i les companyies d'assegurança no es fan càrrec dels costos de la neteja. A més, no tenen garanties que el grafiter hi torni a actuar un cop les treguin.

Aquest diari no publica imatges de les pintades per no promoure l'activitat d'aquest nou grafiter de Manresa. Tot indica que actua els divendres i dissabtes entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada. Els responsables d'un bar que hi ha a prop de la rotonda de la Bonavista, que obre a les 6 del matí, troben les pintades ja fetes a primera hora. Per aquest motiu la policia i els comerciants han pogut determinar les hores que fa els grafits.