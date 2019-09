El Festivalet de Circ es fa gran en el seu debut a l'Anònima

El Festivalet de Circ de Manresa va superar, ahir, i amb molta nota el triple repte que s'enfrontava en aquesta segona edició. L'any passat, el festival s'emmarcava en els actes de la capitalitat de la cultura catalana que ostentava Manresa.



Aquest any, el festival s'ha independitzat i fora d'aquest paraigua ha vist reduït el seu pressupost i la xifra d'espectacles a més de la meitat i en comptes d'estar a diferents espais de pas de la ciutat -places del centre- totes les activitats s'han concentrar al recinte de l'Anònima. Els diferents espectacles -tot i la reducció pressupostària- van funcionar i l'antic recinte fabril es va omplir de públic al llarg de tota la jornada: al matí amb els tallers per a infants i a la tarda amb els diferents espectacles de circ.



I per tot això, ahir al vespre, Rat Serra, organitzadora del Festivalet juntament amb Arnau Serra, feia una balanç molt positiu de la jornada: «No esperàvem que vingués tanta gent. Estem molt contents», assegurava.



El tret de sortida del Festivalet d'aquest any es va donar divendres a la nit amb l'espectacle de circ Extension al teatre Kursaal, on la presència d'una retroexcavadora i les acrobàcies que feien els artistes en taulons de fusta i bombones de butà van fer vibrar el públic.



Després d'aquest espectacle, ahir va arribar el gruix del festival al pati de l'Anònima. A l'entrada del recinte, el mercat Somiatruites donava la benvinguda als visitants.



I el matí començava amb els tallers de circ per a infants: trapezi, malabars, equilibrisme i altres atraccions pròpies del circ aproximaven els més petits al món del circ. No tot sortia a la primera, però amb paciència i diversos intents, alguns dels petits al final acabaven convertits en autèntiques futures estrelles del circ.



Al migdia pausa per dinar, amb paella per als qui en van voler, i a la tarda el circ va tornar ja en forma d'espectacles i amb un públic familiar molt més nombrós que al matí. La presència d'infants era notable i això no va passar desapercebut per part dels artistes. «Manresa és una ciutat de nens perquè aquí només hi ha nens», assegurava penjat dalt d'un pa, des d'on tenia una panoràmica de tot el pati de l'Anònima, un dels artistes que interpretava l'espectacle Entre Nous... ahir a la tarda. Aquest xou va evidenciar les habilitats dels integrants de la companyia a pujar i baixar constantment dels pals de totes les formes que un es pugui imaginar. I, dalt del pal, un dels artistes fins i tot es va atrevir, guitarra en mà, a interpretar una cançó.



Abans, però, els alumnes adults de l'escola de circ La Crica van fer una autèntica exhibició de circ amb números al trapezi tot desafiant la llei de la gravetat, acrobàcies amb un pal i entre teles i exercicis demostrant grans habilitats físiques.



A més, l'escola de circ es va implicar totalment en el festival i va portar a terme diferents tasques per ajudar l'organització. De fet, Arnau Serra va destacar el paper de l'escola de circ en aquesta mostra: «La Crica hi col·labora, però és que no té sentit fer un festival de circ a Manresa sense que hi participi perquè l'escola té 300 alumnes!».



Al vespre, amb l'espectacle A Salto Alto, els brasilers de Circo no Ato van parodiar la història de la Ventafocs, i finalment, Koselig, un espectacle on es combina l'humor amb autèntiques escenes de circ com acrobàcies, teatre i màgia es va tancar aquesta segona edició del festivalet de circ manresà.



Per la seva banda, el també organitzador Arnau Serra va aprofitar l'ocasió per reclamar més suport institucional i també per als artistes locals, i s'unia a la reivindicació del FABA per convertir l'Anònima en un espai artístic i creatiu.



Vista la resposta del públic, Arnau Serra també reivindicava que el circ «es faci més visible a la ciutat i que no sigui cosa d'un dia a l'any. Es podrien fer coses, encara que siguin més petites més sovint, com per exemple més espectacles de circ al Kursaal», suggeria Arnau Serra.



Finalment, i davant de l'èxit de públic que ha tingut aquesta segona edició, Rat Serra ja es va llançar a assegurar que hi haurà una tercera edició del Festivalet de Circ de Manresa. Va assegurar que «volem conservar l'essència però no sabem en quin format ni en quin espai» i va afegir que «ens agradaria tornar a les places, com l'any passat, però falta molt i hem de veure què és el millor».