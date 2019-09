Manresa ha guanyat més de 18.000 metres quadrats de voreres en cinc anys

Manresa té carrers amb voreres molt estretes per les quals és pràcticament impossible passar-hi amb cadira de rodes o amb un cotxet. Regió7 s'ha fet ressò de la problemàtica diverses vegades. És cert, però, que l'Ajuntament ha impulsat darrerament millores en diferents punts de la ciutat que han permès, entre d'altres, ampliar voreres o construir-ne de noves. I el resultat d'aquestes actuacions ha estat que, en cinc anys, Manresa ha guanyat més de 18.000 metres quadrats de voreres. Per fer-nos una idea de la superfície de què parlem, correspon aproximadament a la que ocuparien 9 places majors de Manresa de costat (la plaça té una superfície d'uns 2.000 metres quadrats).

En concret, des del 2017, l'Ajuntament de Manresa ha intervingut en 4.416 metres lineals de voreres, xifra que augmenta fins als 4.666 metres si hi sumem les actuacions del 2015 i el 2016, quan es va actuar en 250 metres. El 2015 es va fer una nova vorera a la passera entre el Pont Vell i l'estació de la Renfe (120 m de longitud) i el 2016 es va ampliar el carrer del Joc de la Pilota (130 m). Aplicant una mitjana de 4 metres d'amplada als espais destinats a vianants on s'ha intervingut en el període 2015-2019, que sumen un total de 4.666 metres de longitud, es constata que durant aquests cinc anys la ciutat ha guanyat més de 18.000 m?2; segons informació facilitada pel consistori manresà. Per ser exactes, 18.664 m?2;.

Malgrat que entre el 2015 i el 2016 només es va actuar en 250 metres lineals de voreres, la resta d'anys del període esmentat les xifres superen el miler de metres, que es transformen en més de quatre mil metres quadrats anuals si ho calculem per superfície. El 2017 les actuacions van créixer de forma important amb treballs a 1.763 metres: a la carretera de Santpedor (100 m entre la Bonavista i el carrer de Sant Antoni Maria Claret), el carrer Jacint Verdaguer (343 m entre la carretera de Vic i el carrer de Bisbe i Comas), l'avinguda de les Bases de Manresa (100 m entre els car-rers Bernat de Sallent i Bertran de Castellbell), la carretera de Viladordis (795 m), l'aparcament Saclosa (215 m) i la carretera C-1411b, entre el pont de Sant Francesc i l'estació de la Renfe (210 m).

L'any 2018 es va actuar a 1.273 metres lineals de voreres, amb treballs al carrer de la Indústria (180 m), la via de Sant Ignasi (330 m en dues fases, entre la passera de les Escodines i la plaça de Sant Ignasi i entre la plaça i el carrer de Vidal i Barraquer), el car-rer de Vidal i Barraquer (108 m), la carretera del Pont de Vilomara (40 m), el camí de la Gravera (400 m), el carrer de Ferrer Vidal (45 m) i l'avinguda de les Bases (60 m entre Jaume d'Arters i Ramon Iglesias).

Aquest 2019, els treballs realitzats o que és previst que comencin abans de finalitzar l'any suposaran millores a 1.380 metres lineals de voreres, amb actuacions a l'avinguda de Tudela (40 m davant la plaça de Catalunya, sense comptar les cruïlles del carrer Lleida i del Lepant), el carrer del Forn (130 m), la carretera del Pont de Vilomara (100 m entre el carrer de Jacint Verdaguer i l'avinguda de Bertrand i Serra), el carrer del Bonsuccés (63 m entre els carrers Era del Firmat i del Sol), el carrer de Circumval·lació (30 m), el carrer del Sol (50 m), la via de Sant Ignasi i Bertrand i Serra (917 m al tram nord, que inclouen les obres que comencen dilluns) i el car-rer de Ferrer Vidal (50 m).



Carrers que no tenien vorera

Com que el còmput de metres on s'ha actuat des del 2015 és de 4.666 i en la majoria dels casos s'han construït voreres d'uns 4 metres d'amplada, el resultat és que amb aquestes intervencions s'han guanyat més de 18.000 m2 de voreres a la ciutat. De les abans esmentades, la majoria han estat ampliades o millorades amb la plantació d'arbrat (vegeu pàgina 3), però n'hi ha algunes que s'han creat des de zero, com ara la vorera guanyada a l'aparcament Saclosa després que es reurbanitzés per convertir-lo en zona blava i la nova (i molt reivindicada) vorera del camí de la Gravera.