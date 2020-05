L'estàtua del rei Pere III de Manresa segueix l'exemple i duu posada una mascareta

La insistència que cal anar amb mascareta quan se surt al carrer, tot i que encara no hi ha un acord absolut en aquest tema en segons quines esferes, ha arribat fins i tot a l'estàtua del rei Pere III que hi ha a la confluència del passeig amb el mateix nom i el carrer d'Àngel Guimerà de Manresa. Un ciutadà la va fotografiar recentment amb la mascareta que algú li havia posat.

No és la primera vegada que aquesta escultura, tenint en compte la seva situació estratègica en un dels rovells de l'ou de Manresa, on va ser instal·lada definitivament el febrer del 2010, apareix customitzada o disfressada.

I encara ha passat més sovint amb una altra estàtua emblemàtica de la capital del Bages com és la Ben Plantada, al capdamunt del Passeig de Pere III, tal com ja va recollir Regió7 en el seu dia.