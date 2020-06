Mor als 84 anys Juli Sanclimens, alcalde de Manresa entre 1987 i 1995

Juli Sanclimens Genescà, alcalde de Manresa entre els anys 1987 i 1995 i diputat al Parlament entre 1984 i 1995, ha mort aquest divendres a la matinada, als 84 anys. Ha traspassat a l'hospital de Sant Joan de Déu on feia tres dies que estava ingressat per complicacions de les dolències que patia fruit de l'edat i no relacionades amb la covid-19.

Nascut el 29 d'agost del 1935 i pare de tres fills (el Xavier, el David el Marc), Sanclimens va dedicar bona part de la seva vida a la política i a la vida social i cultural de la capital del Bages. Es va graduar en direcció d'empreses per l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa (lESE) i entre el 1958 i el 1986 va treballar com a director administratiu. El 1976 es va afiliar a Convergència Democràtica de Catalunya, formació de la qual va formar part del Comitè Executiu Nacional entre 1987 i 1995.

En les eleccions municipals del 1987, Sanclimens va accedir a l'alcaldia de la capital del Bages, càrrecs que va compaginar amb el de primer president del Consell Comarcal del Bages i president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (1987-1995). A nivell nacional, el manresà també va concórrer a les llistes de CiU al Parlament en les eleccions del 1984, 1988 i 1992, obtenint les tres vegades representació a la cambra catalana.

A l'alcaldia manresana va rellevar el socialista Joan Cornet després d'una pugna electoral intensa que va caure de la banda del convergent. Cornet, assabentat de la notícia per Regió7, ha lamentat la pèrdua d'«un gran manresà». Ha destacat «la seva trajectòria personal i professional vinculats a entitats». Per a Cornet s'ha produït «una pèrdua per a la ciutat i per al país» d'una persona que «es va lliurar a la seva feina d'alcalde, amb molta empenta, ganes i compromís, tal com era ell».

Més enllà de la pugna política, per a Cornet, Sanclimens era una «persona entranyable que vivia amb joia i molt atent a l'actualitat». Malgrat la distància, dels moments en què van coincidir els darrers anys Cornet valora els records compartits d'una època irrepetible.

Un home polifacètic



Sanclimens va ser jugador de bàsquet entre el 1973 i el 1975 i vicepresident del Manresa Esportiu Bàsquet (l'actual Bàsquet Manresa), a més de president de l'Orfeó Manresà entre 1967 i 1971, president de l'Agrupació Cultural del Bages de 1980 a 1984 i membre del Biela Club

Entre 1990 i el 1995 va ser membre de la Junta de Govern Local de Catalunya, del Patronat Català Pro Europa i del Comitè de Presidència del Consell de Municipis i Regions d'Europa.

Les seves vivències estan recollides al llibre "Temps viscut", publicat el 1999. Explicava com anècdota que anys després de deixar de ser alcalde encara hi havia qui, pel carrer, li demanava que fes més aparcaments. Una de les seves aficions era documentar i arxivar els seus viatges per Catalunya. Poble a poble. Llogarret a llogarret. Així va apamar el país, municipis, pobles que no són cap de municipi, barris, ravals, veïnats i llogarrets, urbanitzacions i unitats sense població. Més de 6.400 punts definits del territori. Els comptava amb una precisió metòdica. I en va trepitjar més de tres mil.