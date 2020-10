Desnonaments aturats a Manresa el primer dia de toc de queda

Hi havia previstos, ahir a Manresa, dos desnonaments precisament el primer dia d'entrada en vigor del toc de queda, un al carrer Hospital i un altre al de Sant Bartomeu. La PAHC Bages va desplegar els seus activistes davant de les dues llars i ni l'un ni l'altre es van executar, i van quedar ajornats. Un cop mobilitzats, els activistes es van dirigir cap a la seu dels serveis socials de l'Ajuntament de Manresa, a l'edifici dels Infants, on van tallar la circulació per la carretera de Vic durant una estona per reclamar més suport per als desnonats dijous al carrer Roger de Flor que són en una pensió.