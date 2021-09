«Camí sense sortida a 100 metres. Error al Google Maps. No arriba al gorg Blau». Més clar impossible. Veïns de l’entorn de la Torre Lluvià de Manresa farts de trobar-se cotxes atrapats davant de casa guiats erròniament pel Maps, han decidit alertar als conductors de l’equívoc amb un cartell que han fet i han col·locat ells mateixos a l’inici del camí.

El rètol, de fusta, és uns metres més enllà de la Torre Lluvià, en un dels camins de l’Anella Verda. Efectivament mena cap al gorg Blau, però no amb cotxe. Cent metres més enllà es converteix en un sender estret per on no hi poden passar. El gorg queda a poc més d’un quilòmetre caminant.

La pandèmia

Els problemes seriosos se’ls van començar a trobar arran de la pandèmia, expliquen a cal Cuques, la casa que queda just al davant del corriol, quan ja no es pot anar més enllà amb vehicle. La gent buscava sortir de casa a espais a l’aire lliure. «Hi havia qui buscava gorgs, i si mires el gorg Blau, Google Maps t’indica que hi pots arribar per aquest camí». Però no. La majoria dels que hi quedaven atrapats eren de fora de Manresa, sobretot de l’Àrea Metropolitana. Allò «era un cristo perquè venia gent de lluny fins arribar a casa i es trobaven que no podien passar. Davant de casa hi havia furgonetes, gent amb neveres» per passar el dia a fora. «Alguns les agafaven i continuaven el camí a peu».

Camí per a vianants

En un primer moment els veïns de l’entorn van intentar contactar amb Google Maps per desfer l’error, «però envies correus i no en fan cas». Llavors van decidir posar el rètol. «No vol dir que prohibim el pas, ni molts menys», sinó informar que allò és un itinerari per a vianants. La gent ho ha entès». Tot i així de tant en tant «encara es planta alguns cotxes davant de casa».

Al gorg Blau s’hi pot accedir des de diversos punts, però caminat. Des de la Torre Lluvià és una opció, tot i que la més utilitzada és la que va des del bosc del Suanya seguint la riera de Rajadell. Són poc més de dos quilòmetres i mig.