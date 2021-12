El pressupost del 2022 de l'Ajuntament de Manresa serà de 101 milions d'euros. ERC i Junts portaran els números al ple de dijous que ve per ser aprovats. La presentació l'ha fet l'alcalde Marc Aloy amb l'absència del regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, per covid.

És el segon pressupost més elevat de la història de la institució només superat, per poc, pels 101,6 milions del 2008.

Així que ERC i Junts han presentat el pressupost més voluminós en tretze anys.

Després d'arribar al cim el 2008, la crisi va causar una contracció del pressupost que va arribar a disminuir fins als 73,9 milions del 2015.

Des de llavors ha anat augmentant cada cop durant 7 anys fins arribar novament a situar-se per sobre dels cent milions.

Cal recordar que el superpressupost del 2008 va ser rècord malgrat la desacceleració econòmica i que contenia una aposta de 12 milions d'euros per urbanitzar el polígon del Pont Nou que no es va realitzar i continua pendent hores d'ara.

Dels 12 milions d'euros, l'Ajuntament posava 240.000 euros i la resta l'havien de posar els propietaris dels terrenys. Amb la irrupció de la crisi i la protesta dels amos dels terrenys el tema va quedar aturat, com ho està en l'actualitat. El pressupost també apostava per una important ampliació de plantilla de l'Ajuntament, amb 42 noves places.

L'any passat, el govern municipal va aprovar un pressupost que creixia el 5,45% (passa dels 91 milions del 2020 a més de 96) i estava molt determinat per l’impacte de la pandèmia. Sense més ingressos pel fet que l’Ajuntament va aprovar una congelació dels impostos municipals, es va fer un esforç per dedicar fons en polítiques socials i de reactivació econòmica. La inversió va passar de 10,6 a 14,3 milions i va tornar a xifres inèdites a Manresa des de de feia una dècada, per la qual cosa s'han pogut tirar endavant actuacions rellevants com la segona fase de l’avinguda dels Països Catalans, per connectar-la amb els Trullols, entre altres.

Ara, els números creixen encara més de cara al 2022.

11 milions d'inversió

Malgrat l'augment del pressupost la inversió decreix i passa dels 14 milions d'euros d'enguany a 11 milions l'any que ve.

La causa ha estat una disminució de les transferències de capital per a la realització d'obres per part de les administracions superiors.

L'alcalde Marc Aloy va explicar que aquest descens es compensarà amb l'arribada i incorporació al pressupost de fons Next Generation pels projectes presentats, dels quals ja s'ha fet pública l'aprovació de 2,7 milions d'euros per al Camí Ignasià. Així que s'espera que el volum final d'inversió el 2022 sigui superior als 11 milions inicialment presentats.

Principals actuacions