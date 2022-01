La colpidora reconstrucció dels fets pas a pas

El 16 de gener del 1997, els cooperants de Metges del Món es van desplaçar al dispensari situat a la localitat de Kabere per distribuir medicaments. Van arribar hores després que es produís una massacre que va costar la vida a més de 50 persones. Mentre atenien els ferits, una persona els va dir que en un lloc hi havia persones moribundes i cadàvers.

Hi van anar i van veure els cadàvers i una fossa comuna amb centenars de cossos d’una altra massacre del 14 de gener.

Dos dies després, el 18 de gener, es van produir tres atacs successius contra les organitzacions humanitàries internacionals de Ruhengeri: Save the Children (Regne Unit), Metges del Món (Espanya) i Metges Sense Fronteres (Holanda). Les residències d’aquestes organitzacions estaven separades entre si per uns quants centenars de metres i a prop d’elles hi havia les dependències de la Gendarmeria Nacional, en la qual treballaven més de 250 policies i efectius militars del Front Patriòtic Ruandès, l’Escola militar, amb més de 120 efectius, diversos destacaments militars, el camp militar de Muhoza i també l’oficina d’Operació sobre el terreny a Ruanda de l’Alt Comissionat per als Drets Humans.

Ningú els defensa

L’atac als cooperants va durar dues hores sense cap reacció per part dels efectius. Els primers trets van sonar cap a les 7 de la tarda, minuts després del toc de queda.

Cap a les 20 hores, un grup d’entre 8 i 12 homes armats, la majoria amb uniformes militars, es presenta a la residència de Metges del Món, que estava tancada i custodiada per un vigilant anomenat Jean de Dieu Batuye. Quatre homes, amb uniformes de camuflatge, pertanyents al FPR i que duien tres armes llargues i una de curta, van informar el vigilant que acudien a fi de garantir la seguretat dels cooperants espanyols.

El vigilant els deixa passar i la resta de militars queda fora. Quatre homes entren a la casa on parlen amb Flors Sirera, Manuel Madrazo, Luis Valtueña i el nord-americà Nitin Madhav. Mentre es feia l’entrevista, un d’ells va robar roba i diners. El que aparentava ser el cap els va demanar els passaports, que va examinar. Els militars surten de la casa.

Instants després d’acomiadar-se senten trets a l’exterior. Manuel Madrazo i Nitin Madhav es llancen a terra, mentre que Flors Sirera i Luis Valtueña opten per fugir en direcció contrària, a la part posterior de la casa.

Tot seguit, el cap militar que acabava de sortir de la casa torna a entrar-hi i, sense dir res, dispara contra Manuel Madrazo i Nitin Madhav, mentre que un altre militar s’endinsa en l’habitatge i dispara contra Flors Sirera. Trets des de l’exterior maten Valtueña.