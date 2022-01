Avui fa 25 anys militars ruandesos van disparar contra la cooperant manresana de Metges del Món Flors Sirera Fortuny ocasionant-li la mort als 33 anys de vida. La causa de l’atac va ser que havia estat testimoni de massacres comeses pel Front Patriòtic Ruandès, segons la defensa de la infermera que empeny sense defallir un procediment judicial que ha esdevingut una autèntica odissea i que ara té en el punt de mira informes que l’Organització de Nacions Unides ha mantingut en secret durant tot aquest temps.

L’advocat de la causa, Jordi Palou-Loverdos, ha explicat a Regió7 que hi ha dos informes confidencials i 37 annexes dipositats al Palais Wilson de Ginebra, seu de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, «amb informació clau» sobre l’assassinat. La seva existència va ser revelada per un membre de la missió de l’ONU que va estar treballant al lloc de l’atac, a Ruhengeri. I s’ha sol·licitat la seva inclusió com a prova en el procés. Un nou pas del llarguíssim i laberíntic procediment judicial que recentment ha esquivat un nou intent de posar-lo en via morta.

Després que la reforma de la llei de justícia universal realitzada pel PP deixés fora del procés judicial part dels 40 encausats que vinculaven el Front Patriòtic Ruandès amb aquesta i moltes altres morts, segons ha explicat Jordi Palou-Loverdos, el jutge d’instrucció havia decidit recentment tancar-la definitivament i deixar vigent només l’ordre d’extradició del principal implicat, l’exgeneral Kayumba Nyamwasa.

Un recurs d'apel·lació

La defensa de la Flors Sirera va reaccionar interposant un recurs d’apel·lació davant la Sala Penal de l’Audiència Nacional, «que ens ha donat la raó i ha ordenat reobrir la instrucció de la causa». Segons Jordi Palou-Loverdos, això ha de permetre incorporar les importants proves documentals «pendents de pràctica malgrat estar directament relacionades» amb la mort de Flors Sirera.

«També tenim pendents altres documents a Nacions Unides de Nova York i testimonis protegits a l’Àfrica amb els quals estem treballant perquè puguin declarar i així puguin ser processats i portats a judici, com a mínim, 23 dels 40 militar ruandesos sobre els quals l’any 2008 es va dictar ordre d’arrest internacional».

El judici es basaria en l’acusació de terrorisme. Com que la reforma de la llei de justícia universal no permet investigar ni jutjar crims contra la humanitat, de genocidi i guerra la investigació queda limitada a delictes de terrorisme en els quals hi ha víctimes internacionals. És el segon cop que s’evita que el procediment judicial descarrili. Va costar anys que la reforma de la llei de justícia universal aprovada el 2014 no es carregués tot el procediment.

Després que la investigació i la instrucció quedés circumscrita als delictes de terrorisme, el jutge instructor va decidir tancar-la per consideracions de tipus processal, el que hauria significat, 25 anys després, el final del camí si no hagués prosperat el recurs de cassació interposat davant la Sala Penal de l’Audiència Nacional, que ha ordenat que la investigació continuï i ha donar una altra oportunitat a què la veritat emergeixi.

Superant tots els obstacles haguts i per haver Amb la instrucció novament en marxa, la defensa de Flors Sirera espera que el jutge instructor permeti la pràctica de les proves pendents, portar els testimonis protegits des d’Àfrica i aprofundir i complementar les dades que permetin no només extraditar el general Kayumba Nyamwasa sinó la resta de responsables que van participar en l’assassinat de nou víctimes espanyoles i milers de ruandeses. Una línia de present cap a futur després que s’hagin produït tots els intents haguts i per haver per enterrar el procediment. No només un canvi legislatiu d’abast internacional sinó l’incompliment d’ordres d’arrest internacional als Estats Units i al Regne Unit, el govern de Sud-àfrica incomplint el tractat d’extradició signat i les pressions derivades de l’atent seguiment que realitza del cas la diplomàcia i el govern dels EUA, i que van ser conegudes gràcies a la filtració el 2011 de cables secrets realitzada per Wikileaks.