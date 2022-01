Satisfacció explícita de l’alcalde republicà Marc Aloy i la resta de l’equip de govern d’ERC i JxM després que, ahir, el ple de l’Ajuntament de Manresa aprovés les condicions del nou contracte de neteja viària i recollida de residus, que es farà amb els contenidors tancats d’orgànica, rebuig i envasos.

L’alcalde, en una intervenció final, va agrair que el procés per fer possible el contracte més important de l’Ajuntament hagués assolit per part de l’oposició el consens sobre la necessitat d’un canvi de model de residus, malgrat que en la votació final Fem ho fes en contra, perquè la seva principal aposta és pel porta a porta, i PSC i Ciutadans s’abstinguessin argumentant, bàsicament, dubtes sobre la implementació dels nous serveis.

Mariana Romero (PSC) va felicitar la «feina ben feta» que s’havia realitzat, però va expressar dubtes sobre si la implantació serà tal com es plantejava.

Va dir que el seu grup estarà amatent a la gestió d’un servei que té una repercussió directa sobre el benestar dels ciutadans i va advertir que la comunicació serà clau perquè no es generi rebuig en la ciutadania.

Gemma Boix (Fem Manresa) va posar en valor el pas endavant que es donarà en la gestió de residus i la neteja a la ciutat. Però va insistir en la defensa de la recollida dels residus domiciliaris porta a porta, el sistema que creu que més incideix en la modificació dels hàbits de consum.

La presidenta del grup municipal va recordar que el porta a porta, a més, allibera espai públic, evita que es creïn zones d’abocament i aposta per les persones generant ocupació.

Va qualificar de «curiós i temerari» que no s’hagi fet un estudi rigorós de si es podria prestar el servei de forma directa per part de l’Ajuntament.

La presidenta del grup de Fem es va manifestar categòricament en contra de pagar amb diners públics el benefici industrial d’una multinacional.

Va afirmar que si un contracte d’aquest volum -9 milions d’euros- no es divideix només és a l’abast de grans empreses allunyades del territori

Es va mostrar convençuda que el contracte el guanyarà la mateixa empresa que ja el té ara, Fomento de Construcciones y Contratas, perquè fa 28 anys que el presta, «ha fet de banc de l’Ajuntament» i una de les naus que permeten aixoplugar el servei encara és seva.

El regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili, va replicar que de les dues naus necessàries per desenvolupar el servei una havia pogut ser adquirida i l’altra no, però el plec de clàusules del contracte s’ha treballat amb la voluntat que això no condicioni la decisió final.

Andrés Rojo, president del grup de Ciutadans, també va voler alertar que una mala gestió del contracte pot generar grans problemes als ciutadans. Va dir que al seu grup li hauria agradat que hi hagués una planificació perquè el percentatge de dones fos superior en el contracte.

Va dir que resultava primordial el disseny d’itineraris dels camions, que faran la recollida de dia i no de nit com fins ara, per minimitzar els problemes de trànsit.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va respectar el model diferent que defensava Fem, però va lamentar que PSC i Ciutadans s’abstinguessin a l’espera de recollir rèdits polítics pel possible malestar que pugui generar la implantació d’un canvi de gran abast com el que es planteja.

Huguet va respondre a Rojo que els ciutadans tenen assumit que els autobusos urbans fan un servei i també seran conscients que els camions de recollida fan la seva feina. Tot i així va dir que els itineraris es dissenyarien per minimitzar les afectacions al trànsit.

Va dir entendre que l’abast del canvi de model generi por, però va afirmar que en molts altres llocs primer hi ha hagut recel i després plena acceptació.