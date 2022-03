Quatre-centes persones han participat aquest cap de setmana a Manresa al simposi «Diàlegs per a la Transformació», que ha servit de tancament a la Travessa cap al 2022 que s'ha estat portant a a la ciutat durant el 2021 i part del 2022, amb ponències, diàlegs, caminades conscients i un concert.

El simposi ha reunit personalitats destacades mundials com l’activista britànic d’origen indi Satish Kumar; el psicòleg Jorge N. Ferrer; la religiosa i mestre zen Berta Meneses; i el jesuïta, teòleg i antropòleg, Xavier Melloni.

Han reflexionat i dialogat amb representants d'entitats de la ciutat al voltant dels àmbits terra, humà i transcendent. Segons l’organització, el grup Inspiració 2022, el simposi ha estat la culminació d'una reflexió ciutadana d'un any que no només ha servit per presentar les conclusions de la Travessa cap al 2022, sinó que hi han hagut unes intervencions en forma de lliçó magistral juntament amb diàlegs amb diversos representants d'entitats i grups de la ciutat.

La sessió inaugural va ser a càrrec del jesuïta i antropòleg Xavier Melloni, amb la ponència «500 anys d’un 25 de març a Manresa». Melloni va explicar que Íñigo López de Loiola –encara no sant Ignasi– va venir a Manresa fa exactament 500 anys a causa d’una ferida que va trasbalsar el rumb de la seva vida i que el va transformar.

La primera lliçó magistral la va pronunciar dissabte al matí l’activista indi Satish Kumar i portava per títol “Reconnectant amb la Mare Terra”. Kumar va explicar que a l’era industrial la humanitat ha arribat a creure que la natura és només un recurs per a l’economia. Segons l'activista s'ha de transformar aquesta visió errònia i cal ser conscients que la natura és la font de la vida mateixa. Per a Kumar es requereix una transformació fonamental de la consciència i de la visió del món, ja que la natura i els humans no estem separats. Segons Kumar, som part integral de la natura i aquest és el moment de reconnectar amb la Mare Terra.

La segona lliçó magistral va ser a càrrec del psicòleg transpersonal Jorge N. Ferrer i portava per títol “Espiritualitat encarnada: una visió integral de l’ésser humà i de la seva transformació”. En aquesta xerrada Ferrer va explicar els trets principals i els horitzons transformatius d’una espiritualitat plenament encarnada. Segons Ferer, una espiritualitat encarnada preveu totes les dimensions humanes –cos, món vital, cor, ment i consciència– com a socis en peu d’igualtat a l’hora d’alinear l’ésser humà amb el misteri creatiu del qual tot emergeix.

La tercera i darrera lliçó magistral, que ha pronunciat aquest diumenge monja filipense Berta Meneses portava per títol “Vies actuals d’accés a la transcendència”. Meneses ha explicat que som al llindar d’una evolució espiritual. Ha plantejat les vies o camins que s'han de recórrer, i les actituds i aptituds que s'han de desenvolupar. Per la religiosa, aquest és un camí iniciàtic, un camí d’harmonia de cos, d’ànima, de terra i d’esperit. D’harmonia de l’ésser humà amb l’Univers sencer.

Diàlegs per a la transformació ha estat el simposi d’arribada de la Travessa cap al 2022, que organitza Inspiració 2022 amb la col·laboració de Manresa 2022 i l'Ajuntament de Manresa, inclòs dins el 8è cicle Ignàgora, que s’ha estat celebrant durant l’any 2021 i part del 2022 amb diverses xerrades, grups d’aprofundiment, caminades conscients i neteges perimetrals, per tal de reflexionar al llarg d’un any sobre com, per què i envers què volem viure com a éssers humans i com a ciutadans i ciutadanes que compartim el mateix espai i vivim en el mateix temps.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat.