L'aula magna de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa ha acollit aquest migdia la inauguració de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Manresa. La 4a edició arrenca amb un centenar d'inscrits, als quals cal sumar la cinquantena de persones que la fan possible. L'acte ha estat presidit per Laura Vilagrà, consellera de la Presidència de la Generalitat, que ha repassat les accions del Govern en general i de la seva conselleria en particular en pro de les ciutats mitjanes i pobles petits del país, atès que justament el tema troncal d'aquesta edició és el paper articulador del territori de les ciutats mitjanes. Ha acabat la seva intervenció amb tota una declaració de principis: "sempre serem el millor aliat del món local" i "som municipalistes".

Vilagrà ha lloat el paper "referent" de l'UCE i ha anunciat la intenció d'organitzar unes sessions de treball entre la Catalunya nord i el Principat per col·laborar amb la feina que realitza en aquest àmbit la universitat des de fa més de 50 anys. Ha defensat la relació de tu a tu de la Generalitat amb els Ajuntaments fugint de paternalismes i ha parlat d'una simplificació administrativa, de la creació d'una escola administrativa pública i d'un estatut de municipis rurals perquè "cada municipi té la seva personalitat".

Ha insistit que "les ciutats mitjanes són estratègiques per a la cohesió social, econòmica i territorial" del país i també en temes com l'emergència climàtica, i ha parlat de la importància que estiguin ben connectades i que no es vegin entre elles com competidores. Com a exemple paradigmàtic ha posat la UVic-UCC.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha obert la sessió recordant la gènesi de l'UCE a Manresa, el 2018, a proposta de l'associació Gest! de professionals sènior al servei del territori, coincidint amb la capitalitat cultural de Manresa, els 90 anys de l'Institut Lluís de Peguera i els 50 de la pròpia Universitat Catalana d'Estiu. Ha posat de relleu el contingut del programa d'enguany, especialment el tema del paper de les ciutats mitjanes, que ha definit com "imprescindible".

Josep Sinca, president de Gest!, ha celebrat el retrobament "sense les preocupacions de l'any passat", referint-se al relaxament pel que fa a les restriccions per la pandèmia. Ha mostrat orgull per poder ser subseu de l'UCE, ha recordat la coincidència amb la commemoració dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi -efemèride que quedarà reflectida en les activitats organitzades per cloure les tres jornades de l'UCE- i ha lloat el contingut del programa i els nivell dels seus protagonistes. "Veus molt autoritzades". Com a exemple, ha posat el periodista Lluís Caelles, un dels convidats a parlar sobre la guerra d'Ucraïna des del punt de vista informatiu (aquesta tarda, a les 6), i la presència de l'abat de Montserrat i de l'abadessa de Sant Benet de Montserrat per tractar el sentit i dimensió de l'Església en la societat catalana del segle XX.

"Com podem i alegrets"

Jordi Casassas, president de l'UCE, ha defensat la tasca que porten a terme. "A aquestes alçades ha quedat demostrada que la voluntat de servei al país és part del nostre ADN". Alhora, ha apuntat que l'UCE "té un cost humà que ens preocupa". Ho ha explicat dient que, quan algú els demana "com aneu?", la resposta és "com podem i alegrets. Aquesta 4a edició la fem com podem i com a servidors de lo públic ho fem alegrets". Un avís per a navegants.

Pel que fa al contingut del programa, ha recordat que "el tema de l'equilibri territorial és una constant en la història del país" i que també és un aspecte vital en el seu futur. A afirmat que tractar aquest tema a Manresa "té una significació afegida". A la taula també hi havia Josep Gili, regidor d'Ensenyament i Universitats.

Abans de marxar, Vilagrà ha signat el Llibre d’Honor de Gest.

L'edició d'enguany s'allargarà fins dissabte, amb una vintena d'actes entre els tres dies.