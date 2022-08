Manresa acollirà la primera comissaria que estarà compartida per Mossos i Policia Local a Catalunya. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat aquesta tarda a la capital del Bages aquesta iniciativa que té l'objectiu de garantir la proximitat dels cossos de seguretat amb la ciutadania, especialment als centres dels municipis. En aquest sentit, la nova comissaria estarà situada al Passeig de la República, tal i com va avançar Regió7 aquest dissabte. L'equipament estarà al local dels números 9 i 11 del carrer i es preveu que entri en funcionament a principis de l'any 2023, després de reformar el local.

El nou equipament de Manresa, que el Departament defineix com a comissaria de proximitat, serà pioner a Catalunya. La intenció del Govern de la Generalitat és que abans que acabi el mandat 10 municipis catalans disposin d'aquest servei. Elena ha destacat que seran equipaments situats en punts cèntrics del municipi amb l'objectiu que la ciutadania hi tingui un accés més directe i senzill, sobretot en els casos on les comissaries queden allunyades dels nuclis principals com és el cas de Manresa. El Conseller ha assegurat que s'hi podran realitzar tots els tràmits que ja es poden fer en una comissaria convencional.

També és clau la col·laboració entre el Departament d'Interior i els Ajuntaments. En aquest sentit, a Manresa les dues administracions compartiran les despeses derivades del nou servei i destinaran més o menys el mateix nombre d'agents, una trentena en total. S'ha escollit el Passeig de la República perquè es troba dins del nucli històric i la zona comercial i també a prop d'una de les principals entrades a la ciutat com és l'estació de trens de RENFE.