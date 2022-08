La creació de la nova comissaria compartida entre Mossos i Policia Local és un pas més en la col·laboració dels dos cossos per reduir els delictes a Manresa i combatre també la percepció d’inseguretat de la seva ciutadania que va aflorar uns mesos enrere. Tot i això el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va dir que Manresa «és una ciutat segura» i va apuntar que el nivell de delictes és un 9% més baix que la mitjana catalana. Marc Aloy també va destacar que la capital del Bages és un lloc segur.

Els dos van coincidir en què la percepció de la ciutadania respecte a la seguretat també ha millorat en els darrers mesos, des de la primera visita del conseller Elena a Manresa el passat octubre on es van definir algunes mesures com la creació d’aquesta nova comissaria.

Una de les iniciatives que es van posar en marxa van ser les patrulles mixtes de Policia Local i Mossos d’Esquadra pels carrers cèntrics de Manresa amb l’objectiu de reforçar la seguretat, la convivència ciutadana i potenciar la proximitat amb un contacte més directe amb comerciants i veïns. Aquestes patrulles han fet més de 1.200 visites a establiments des que es van posar en marxa i han estat «molt ben valorades per part dels comerços i també de la ciutadania, que noten la presència policial més a prop», va afirmar ahir l’alcalde de Manresa,

Una altra de les mesures que es va posar en marxa és la creació de la Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, integrada per la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, la Unió de Botiguers de Manresa, la Cambra de Comerç, Pimec, el Col·legi d’Advocats, tots els grups municipals i representants dels cossos de seguretat. Des de la seva creació, s’ha reunit quatre vegades, la darrera el juliol passat, constatant un descens de la xifra de robatoris amb violència i intimidació.

L’Ajuntament també va apostar per la instal·lació de càmeres de videovigilància en 12 punts considerats problemàtics. «Això ens ha permès controlar aquells indrets de la ciutat on es produïen més incidències o on hi havia més situació d’inseguretat», apuntava ahir Aloy, que va destacar la posada en marxa del Pla Tremall com un dels principals avenços per reduir la criminalitat. «Ens va permetre que aquelles persones amb una reincidència enorme de delictes i que no arribaven mai a entrar a presó estiguin controlades i el nombre d’incidències hagi disminuït», va apuntar.