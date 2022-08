El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va explicar que dels 54 agents dels Mossos d’Esquadra que s’incorporaran a la Catalunya Central, 18 seran destinats a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Bages. Es tracta dels agents de l’última promoció dels Mossos. Aquesta promoció està formada per 424 agents que s’han distribuït pel territori en funció de les necessitats de cada lloc, de les jubilacions, de les dades delinqüencials, entre altres aspectes. «És una xifra bastant important pel que fa a aquesta comarca», va apuntar Elena.

Per altra banda, actualment hi ha una nova promoció de Mossos d’Esquadra per a unes 850 places que ara estan fent les proves d’accés i que, per tant, no es podrien incorporar fins d’aquí a 9 mesos com a mínim. L’octubre de l’any passat, els Mossos ja van incorporar 77 nous agents, 15 dels quals es van destinar a la comissaria de Manresa.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Manresa també ha ampliat la seva plantilla per tal de cobrir les necessitats de la ciutadania en matèria de seguretat. Durant aquests mesos s’han incorporat 9 agents més a la Policia Local de Manresa. Els últims cinc es van incorporar la setmana passada amb l’objectiu de rejovenir el cos i incrementar el patrullatge a peu de carrer, segons va apuntar l’Ajuntament manresà.

Amb l’increment de recursos el Departament d’Interior vol continuar reduint els fets delictius arreu de Catalunya. En aquest sentit i relacionat amb el cas de robatori amb força a casa del jugador del FC Barcelona, Aubameyang, Elena va apuntar que els robatoris amb violència han caigut un 20% fins al juliol. Per altra banda, va destacar l’eficiència dels cossos de seguretat relacionant-ho amb que les detencions han crescut un 5%.