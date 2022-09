L'actor de doblatge manresà Gerry Núñez "s'ha colat" a la nova sèrie d'Amazon Prime: "Els anells de poder" i posa veu a Arondir, un dels personatges de la ficció, tant en la seva versió en castellà com en català.

Arondir és interpretat per l'actor porto-riqueny Ismael Cruz Córdova. El personatge és un Elf silvà que patrulla les Terres del Sud vigilant que el Mal no torni mai més. Però acabarà enamorat de Brownyn, una humana amb la qual emprendrà un viatge per enfrontar-se al retorn de Sauron, i estar al costat d'ella l'obligarà a deixar enrere als seus companys Elfs.

Els anells de poder, la nova sèrie basada en l’univers d’El senyor dels anells de J. R. R. Tolkien, es va estrenar amb 25 milions d’espectadors a escala mundial el primer dia. La sèrie es pot veure des de divendres a Amazon Prime a més de 240 països, també en català, i s’ha convertit en l’estrena més exitosa de la plataforma. Tot i que a la producció hi apareixen personatges de les històries originals de Tolkien –com Galadriel o Sauron–, l’obra no està basada en cap llibre concret de l’autor britànic i situa els fets milers d’anys abans dels esdeveniments narrats a El hòbbit i El senyor dels anells.

Gerry Núñez

El manresà ja fa quatre anys que es dedica al món del doblatge i ha participat en grans produccions de Disney com Lightyear i sèries animades molt conegudes a Catalunya com Un drama total d’illa (Super3). A més a més, combina la seva faceta d'actor amb la de tiktoker i ja acumula en el seu compte més de 250.000 seguidors.