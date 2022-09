A partir del pròxim mes de desembre començaran a circular els primers busos 100 % elèctrics del servei regular dels transport públic urbà de Manresa. L’Ajuntament de Manresa n’ha adquirit vuit que aniran entrant en funcionament de forma progressiva.

Els autobusos elèctrics s’afegiran als set que ja hi ha d’híbrids, i només en quedaran tres que funcionen amb gasoil, i tots tres s’utilitzaran de reserva. Temps enrere ja van circular busos elèctrics per la ciutat per fer proves.

L’anunci l’ha fet el d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí, coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat i la celebració, també aquesta setmana, del darrer Consell de Mobilitat de la ciutat.

La compra dels vehicles s’ha finançat en part amb fons europeus Next Generation. Segons l’Ajuntament, els quinze autobusos de la flota de transport urbà seran sostenibles: vuit seran 100 % elèctrics, i set són híbrids.

Amb aquesta decisió, l’Ajuntament de Manresa i Bus Manresa fan una aposta per la sostenibilitat, segons el govern municipal, ja que implicarà una reducció dràstica de l’ús de combustibles fòssils i d’emissions contaminants, així com una reducció molt important de soroll, la qual cosa millorarà la confortabilitat tant dels usuaris del transport públic com de la resta de persones.

L’objectiu és el de millorar el transport públic per guanyar nous usuaris en una ciutat en la qual l’ús del vehicle privat continua sent elevat.

Campanyes permanents

En aquesta línia de millorar el transport públic i augmentar el nombre de viatgers, l’Ajuntament ofereix promocions al llarg de l’any al transport públic de la ciutat, com la TJove 18, un títol propi que permet als joves de 16 a 18 anys viatjar de manera gratuïta, i que utilitzen més de 400 joves, o la targeta bonificada per a persones de més de 60 anys amb ingressos baixos, que a la ciutat utilitzen més de 3.000 persones.

En moments significatius també es realitzen promocions de reforç de servei per actes a la ciutat i de gratuïtat al bus, com ara per la Festa Major (el bus nocturn), que aquest any ha dut a 13.732 viatgers, un 39% més que l’any anterior, o també per promocionar noves parades, com s’ha fet durant l’estiu amb les línies de Festius (L6 i L7) que ara arriben als Trullols i al Parc de l’Agulla, parada on s’han registrat 1.028 viatgers. A aquestes promocions s’hi afegeix la rebaixa del 30% a la T10 i del 43% a la TMes que s’ha començat a aplicar aquest setembre, conseqüència dels ajuts aprovats pel govern espanyol.

A banda, durant aquest darrer trimestre de l’any s’instal·laran a les parades cinc noves marquesines i 27 pantalles electròniques solars amb indicació del temps real de pas dels autobusos, la qual cosa proporciona més fiabilitat als usuaris.

Es recuperen les xifres d’abans de la pandèmia

El bus urbà de Manresa ha recuperat el primer semestre del 2022 pràcticament els viatgers que tenia abans de la pandèmia. En concret, durant aquest període de temps hi ha hagut 1.069.056 viatgers, la qual cosa suposa un increment del 28% respecte del mateix període de 2021. En total, la xifra representa un 94% del total de viatgers que hi va haver durant els primers sis mesos del 2019, any en què es va acabar assolint un rècord de viatgers, 2.218.621 en total.