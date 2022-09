Les ordenances fiscals que es portaran a aprovació al pròxim ple municipal de l'Ajuntament de Manresa preveuen un increment de la recaptació d'1,7 milions d'euros en impostos i les taxes per l'any que ve. Aixi mateix, el consistori preveu passar de pagar 2 milions de llum i gas a 4,4 milions per al 2023.

El govern municipal augmentarà el 2,5% la majoria de tributs, però n'hi ha d'altres que creixeran encara més.

És el cas del 5% de la taxa de recollida d'escombraries tant per als habitatges com per als locals. Els habitatges passaran d'un rebut de 125 euros a 131,30 euros.

L'impost de la plusvàlua, que es paga en transmissions patrimonials, el tipus impositiu passarà del 20% al 25% per compensar la davallada d'ingressos, que el 2022 ha estat del 45%, a causa de la nova regulació de l'impost.

Quant a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), amb l'increment del 2,5% el coeficient de situació passa del 3,15 al 3,23 (el màxim) i del 2,62 al 2,69 (el mínim).

El govern incrementarà de manera rellevant el preu de la taxa per l'ocupació de la via pública amb caixers automàtics i passar de 331,30 euros actuals a 450 euros.

La repercussió més gran serà per a l'Impost de Béns Immobles (IBI) que recaptarà 670.000 euros més. L'augment és del 2,5%.

L'augment tributari té com altra cara de la moneda l'increment de bonificacions i mesures per incentivar la rehabilitació, el lloguer d'habitatges i l'activitat econòmica.

En la presentació de les ordenances fiscals, l'alcalde Marc Aloy i el regidor d'Hisenda Valentí Junyent han subratllat que calia fer front al gran augment de les despeses derivades sobretot de l'encariment de l'energia i han destacat que es preveuen bonificacions diverses per tal d'afavorir la rehabilitació, el mercat de l'habitatge de lloguer i l'activitat econòmica a la ciutat, especialment al Centre Històric.