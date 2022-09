L'accés al carrer del Cós de Manresa des de la plaça de Valldaura quedarà tallat aquest divendres, 30 de setembre, per treballs al passatge Torrent dels Predicadors. L'afectació durarà tot el matí, de 9.15 a 15 h, segons l'Ajuntament.

La Secció de Projectes d’Espai Públic tallarà l'accés al carrer per la implantació de maquinària d’obra per als treballs de formigonatge del passatge Torrent dels Predicadors des del Cós. Per això, no es podrà accedir en vehicle a aquest darrer carrer des de plaça de Valldaura. Per als veïns, l’accés de vehicles al carrer del Cós (tram entre el carrer del Bruc i plaça Valldaura) i als carrers de la Llum i Magnet es farà des de carrer del Bruc.